Survivor’da Acun Ilıcalı’dan Bayhan’a Büyük Jest Geldi!

Survivor 2026 tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler & Gönüllüler konseptiyle sezona başlayan yarışma kadrosuyla büyük heyecan yaratmıştı. Ardından ise All Star’lardan da başarılı isimlerin yarışmaya dahil olmasıyla nefes kesen bölümler yayınlanmaya başladı. Ünlü şarkıcı Bayhan da kadronun en çok konuşulanlarından oldu. Dün akşam (1 Mart Pazartesi) yayınlanan yeni bölümde ise Acun Ilıcalı, Bayhan’a hediyesiyle gündem oldu. Gelin detaylara geçelim!