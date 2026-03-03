onedio
Survivor’da Acun Ilıcalı’dan Bayhan’a Büyük Jest Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
03.03.2026 - 12:22

Survivor 2026 tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler & Gönüllüler konseptiyle sezona başlayan yarışma kadrosuyla büyük heyecan yaratmıştı. Ardından ise All Star’lardan da başarılı isimlerin yarışmaya dahil olmasıyla nefes kesen bölümler yayınlanmaya başladı. Ünlü şarkıcı Bayhan da kadronun en çok konuşulanlarından oldu. Dün akşam (1 Mart Pazartesi) yayınlanan yeni bölümde ise Acun Ilıcalı, Bayhan’a hediyesiyle gündem oldu. Gelin detaylara geçelim!

Şarkılarıyla adını hafızalarımıza kazıyan ünlü sanatçı Bayhan, yarışmada performansıyla öne çıkmayı başaranlardan.

Survivor 2026’nın ilk bölümlerinde Bayhan’ın adada şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündeme gelmişti. Tüm sosyal medya kullanıcıları adaya ışınlanmak istediğine dair yorumlar yapmıştı.

Şimdiyse Acun Ilıcalı’dan Bayhan’a büyük jest geldi. Adadaki duygularını bestelerine aktarabilmesi için Ilıcalı, Bayhan’a ses kayıt cihazı hediye ettiğini açıkladı. Bayhan hayranları şimdiden çıkacak sonuçlar için sabırsızlandığını dile getirdi. Artık bekleyip göreceğiz…

İşte detaylar 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
