23 Şubat - 1 Mart Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
03.03.2026 - 10:33

23 Şubat - 1 Mart haftasında yayınlanan diziler arasında en çok izlenenlerin hangi yapımlar olduğu açıklandı. Hem gününde hem de haftalık tabloda reyting savaşı veren dizilerden kimi yükseldi, kimi düşüş yaşadı. Peki ya reyting sıralamalarında hangi diziler öne çıktı? İlk 5’e kim girdi? Gelin detaylara geçelim…

Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

Total, AB ve ABC1 olmak üzere üç sıralamada da Uzak Şehir zirveye yerleşti. Taşacak Bu Deniz maç yayınından dolayı ertelendiği için listelerde yer almadı. Bu nedenle cuma günü yayınlanan Kızılcık Şerbeti sıralamalarda yükselişe gitti. Dikkat çeken bir diğer yapım ise Star TV’de yayınlanan Sevdiğim Sensin oldu. Yeraltı, Güller ve Günahlar, A.B.İ. dizileri de öne çıkan yapımlardandı.

İşte 23 Şubat - 1 Mart haftasının en çok izlenen dizileri 👇

Total:

AB:

  • Uzak Şehir

  • Kızılcık Şerbeti

  • Yeraltı

  • Sevdiğim Sensin

  • Abi

ABC1:

  • Uzak Şehir

  • Kızılcık Şerbeti

  • Sevdiğim Sensin

  • Yeraltı

  • Abi

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
