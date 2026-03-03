23 Şubat - 1 Mart Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu
23 Şubat - 1 Mart haftasında yayınlanan diziler arasında en çok izlenenlerin hangi yapımlar olduğu açıklandı. Hem gününde hem de haftalık tabloda reyting savaşı veren dizilerden kimi yükseldi, kimi düşüş yaşadı. Peki ya reyting sıralamalarında hangi diziler öne çıktı? İlk 5’e kim girdi? Gelin detaylara geçelim…
Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.
İşte 23 Şubat - 1 Mart haftasının en çok izlenen dizileri 👇
