23 Şubat - 1 Mart Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

23 Şubat - 1 Mart haftasında yayınlanan diziler arasında en çok izlenenlerin hangi yapımlar olduğu açıklandı. Hem gününde hem de haftalık tabloda reyting savaşı veren dizilerden kimi yükseldi, kimi düşüş yaşadı. Peki ya reyting sıralamalarında hangi diziler öne çıktı? İlk 5’e kim girdi? Gelin detaylara geçelim…