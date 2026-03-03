TÜİK, Şubat Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Enflasyon Kaç Oldu? Yıllık Enflasyon Kaç Oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,96 olurken, yıllık bazda yüzde 31,53 olarak açıklandı.
Geçtiğimiz ay açıklanan Ocak ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 4,84 olurken yıllık bazda 30,65 olarak açıklanmıştı.
