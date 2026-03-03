onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 03 Mart 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
03.03.2026 - 11:24

Baharın gelişiyle birlikte indirimler de iyice ısınmaya başladı! Bugün listemizde mutfak masraflarınızı hafifletecek özel kodlardan, kişisel bakımda net indirimlere; kitap kurtlarını sevindirecek yayınevi fırsatlarından teknoloji bombalarına kadar yok yok. Cüzdanları hazırlayın, çünkü bu kodlar ve fırsatlar sepetleri doldurmaya kararlı!

Bu içerik 03.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bakım rutininizi güncelleyin: Sağlık ve kişisel bakımda NET %15 indirim!

Bakım rutininizi güncelleyin: Sağlık ve kişisel bakımda NET %15 indirim!

Kişisel bakım ihtiyaçlarını stoklamak isteyenler buraya! 1000 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olan %15 indirim fırsatıyla, aradığınız tüm sağlık ve bakım ürünlerine çok daha avantajlı sahip olabilirsiniz. Bahar temizliği kişisel bakımda da başlasın!

NET %15 İndirimli Sağlık ve Kişisel Bakım Ürünleri

Sofra ve Mutfak Ürünlerinde 800 TL'ye 200 TL Kod Fırsatı

Sofra ve Mutfak Ürünlerinde 800 TL'ye 200 TL Kod Fırsatı

Seçili sofra ve mutfak ürünlerinde yapacağınız 800 TL ve üzeri alışverişlerinizde 'ALBUNU200' kodunu kullanarak anında 200 TL indirim kazanabilirsiniz. Sepeti doldururken kodu girmeyi sakın unutmayın!

Sofra ve Mutfak Ürünlerinde 800 TL'ye 200 TL Kod Fırsatı

Eczane markalarında dev kampanya: La Roche Posay, CeraVe ve Vichy fırsatları!

Eczane markalarında dev kampanya: La Roche Posay, CeraVe ve Vichy fırsatları!

Cilt bakımının olmazsa olmaz markalarında büyük indirim zamanı! La Roche Posay, CeraVe ve Vichy ürünlerinde geçerli olan %30 indirim fırsatıyla, cildinizi şımartacak o kaliteli ürünleri sepetinize eklemenin tam vakti.

La Roche Posay, CeraVe ve Vichy Ürünlerinde %30 İndirim

Yves Rocher sevenlere müjde: Tüm ürünlerde NET %30 indirim!

Yves Rocher sevenlere müjde: Tüm ürünlerde NET %30 indirim!

1-8 Mart tarihleri arasında geçerli olan bu dev kampanya ile favori bitkisel içerikli bakım ürünlerinize kavuşmak çok daha kolay. Hiçbir alt limit olmadan, tüm ürünlerde geçerli olan net %30 indirimi keşfetmek için acele edin!

Yves Rocher Tüm Ürünlerde NET %30 İndirim Fırsatı

Ev ekonomisine katkı: Fairy Mucize Bulaşık Makinesi Tableti indirimde!

Ev ekonomisine katkı: Fairy Mucize Bulaşık Makinesi Tableti indirimde!

Mutfakların en büyük gider kalemlerinden olan bulaşık deterjanında fırsatı yakaladık. Fairy Mucize Bulaşık Makinesi Deterjanı (45 Yıkama), Amazon Bahar Fırsatları'na özel fiyatıyla stok yapmak isteyenleri bekliyor.

661 TL yerine indirimle 330 TL. 

FAIRY Mucize Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü

Mutfakta şeflere özel: Tefal Titanyum 6X Unlimited 2'li Tava Seti!

Mutfakta şeflere özel: Tefal Titanyum 6X Unlimited 2'li Tava Seti!

Yapışmazlıkta sınır tanımayan Tefal kalitesi, mutfağınızın yeni yıldızı olacak. İndüksiyon tabanlı bu dayanıklı tava seti, Bahar Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak bir fiyat avantajıyla sepetlerde.

90 günün en düşük fırsatıyla 2.753 TL. 

Tefal Titanyum 6X Unlimited 2'li Tava Seti

Kitap kurtları buraya: Öne çıkan yayınevlerinde ikinci kitaba %20 indirim!

Kitap kurtları buraya: Öne çıkan yayınevlerinde ikinci kitaba %20 indirim!

Okuma listeniz kabarıyorsa bu fırsat tam size göre! Amazon’un seçkin yayınevleriyle yaptığı iş birliği kapsamında, kütüphanenizi genişletecek o çok satan kitaplarda ikinci ürüne ek %20 indirim sizi bekliyor.

Öne Çıkan Yayınevlerinde İkinci Ürüne %20 İndirim

Işıl ışıl bir cilt için: MJCARE Aydınlatıcı Bakım Seti!

Işıl ışıl bir cilt için: MJCARE Aydınlatıcı Bakım Seti!

Cildinizin doğal ışıltısını geri kazandıracak bu özel bakım seti, Limonian fırsatlarıyla şimdi çok daha cazip. Cilt bakım rutinine yeni bir soluk getirmek isteyenler bu seti mutlaka incelemeli.

Sadece 114 TL. 

MJCARE Aydınlatıcı Bakım Seti

Sporculara lansman özel: Peanut Chocolate Whey Protein %40 + %10 İndirimli!

Sporculara lansman özel: Peanut Chocolate Whey Protein %40 + %10 İndirimli!

Protein Ocean'ın yeni Peanut Chocolate Whey Protein ürünü lansmana özel %40 indirimle geliyor! Üstelik sepetinizde 'onedio' kodunu kullanarak ekstra %10 indirim daha kazanabilirsiniz.

899 TL yerine 539 TL.

Lansmana Özel İndirimli Whey Protein

Yatak odanıza organik dokunuş: 2’li Organik Pamuk Saten Yastık Kılıfı!

Yatak odanıza organik dokunuş: 2’li Organik Pamuk Saten Yastık Kılıfı!

Uykunuzu daha konforlu hale getirecek bu organik pamuk saten yastık kılıfı seti, %35 indirim fırsatıyla karşımızda. Hem sağlıklı hem de şık bir uyku deneyimi için ideal bir seçim.

450 TL yerine indirimle 292 TL. 

2’li Düz Yastık Kılıfı %35 İndirimli

Tarzınızı konuşturun: Oversize T-shirt %30 İndirim + 2. Ürüne %50!

Tarzınızı konuşturun: Oversize T-shirt %30 İndirim + 2. Ürüne %50!

Gardırobunuzu yenilemek için harika bir fırsat! Bu şık Oversize T-shirt modellerinde %30 indirimin yanı sıra ikinci ürüne tam %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca 'onedio20' koduyla ekstra avantajı kapmayı unutmayın!

849 TL yerine 594 TL. 

Oversize T-shirt ve İndirim Kodları

