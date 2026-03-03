Emma Stone’un Son Hali Kafaları Karıştırdı!

Henüz genç yaşta dikkat çekmeyi başaran Stone, özellikle 2010 yapımı Easy A filmindeki Olive Penderghast rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmış ve kariyerinde adeta sıçrama yaşamıştı.

Ardından The Help, Birdman ve elbette ki kariyerinin dönüm noktası olan La La Land ile oyunculuğunu zirveye taşıdı. “La La Land”de hayat verdiği Mia karakteriyle Oscar kazanan başarılı yıldız, hem dramatik hem de romantik rollerdeki doğal performansıyla sinema dünyasında kalıcı bir yer edindi.

Son yıllarda ise daha cesur ve deneysel projelere yönelen Stone, Poor Things filmindeki performansıyla bir kez daha adından söz ettirerek kariyerindeki iddiasını tazeledi.