onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Emma Stone’un Son Hali Kafaları Karıştırdı!

Emma Stone’un Son Hali Kafaları Karıştırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.03.2026 - 11:06

Hollywood’un en gözde yıldızlarından Emma Stone, 32. SAG Ödülleri gecesinde bu kez ödüllerden çok görünümüyle konuşuldu. Kırmızı halıda her zamanki zarafetiyle boy gösteren Oscar’lı oyuncunun yüzündeki farklılık sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hollywood’un hem zarafeti hem de oyunculuğuyla öne çıkan isimlerinden Emma Stone, yıllardır sinema dünyasının en sevilen yıldızları arasında yer alıyor.

Hollywood’un hem zarafeti hem de oyunculuğuyla öne çıkan isimlerinden Emma Stone, yıllardır sinema dünyasının en sevilen yıldızları arasında yer alıyor.

Henüz genç yaşta dikkat çekmeyi başaran Stone, özellikle 2010 yapımı Easy A filmindeki Olive Penderghast rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmış ve kariyerinde adeta sıçrama yaşamıştı.

Ardından The Help, Birdman ve elbette ki kariyerinin dönüm noktası olan La La Land ile oyunculuğunu zirveye taşıdı. “La La Land”de hayat verdiği Mia karakteriyle Oscar kazanan başarılı yıldız, hem dramatik hem de romantik rollerdeki doğal performansıyla sinema dünyasında kalıcı bir yer edindi.

Son yıllarda ise daha cesur ve deneysel projelere yönelen Stone, Poor Things filmindeki performansıyla bir kez daha adından söz ettirerek kariyerindeki iddiasını tazeledi.

Günümüzün en yetenekli isimlerinden biri olan Emma Stone, 32. SAG Ödülleri gecesine katıldı ve kırmızı halıda yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Günümüzün en yetenekli isimlerinden biri olan Emma Stone, 32. SAG Ödülleri gecesine katıldı ve kırmızı halıda yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Başarılı oyunculuğuyla yıllardır adından söz ettiren, iki Oscar’lı yıldız, bu kez performansından çok değişen görüntüsüyle konuşuldu.

Özellikle son dönemde hem projeleri hem de stil tercihleriyle sık sık gündeme gelen Stone’un gecedeki görünümü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcıların bir kısmı ünlü oyuncuyu her zamanki zarif haliyle beğenirken, bir kısmı ise yüzündeki değişime dikkat çekti.

twitter.com
twitter.com

“Çok farklı görünüyor ve bunun ne olduğunu çözememek beni rahatsız ediyor.”

“Çok farklı görünüyor ve bunun ne olduğunu çözememek beni rahatsız ediyor.”
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

“Çok farklı görünüyor ama gerçekten neyin farklı olduğunu söyleyemiyorum ve bu beni strese sokuyor.”

“Çok farklı görünüyor ama gerçekten neyin farklı olduğunu söyleyemiyorum ve bu beni strese sokuyor.”
twitter.com

“Bence sektördeki insanların yaşlanmayı kabul etmemesi gerçekten çok üzücü; en ufak bir yaşlanma belirtisi görünür görünmez gidip yeni bir yüz yaptırıyorlar.”

“Bence sektördeki insanların yaşlanmayı kabul etmemesi gerçekten çok üzücü; en ufak bir yaşlanma belirtisi görünür görünmez gidip yeni bir yüz yaptırıyorlar.”
twitter.com

“Tamamen yeni bir yüzü var, bu gerçekten çılgınlık.”

“Tamamen yeni bir yüzü var, bu gerçekten çılgınlık.”
twitter.com

“Bu kim ve Emma’ya ne yaptı?”

“Bu kim ve Emma’ya ne yaptı?”
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın