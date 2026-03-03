Emma Stone’un Son Hali Kafaları Karıştırdı!
Hollywood’un en gözde yıldızlarından Emma Stone, 32. SAG Ödülleri gecesinde bu kez ödüllerden çok görünümüyle konuşuldu. Kırmızı halıda her zamanki zarafetiyle boy gösteren Oscar’lı oyuncunun yüzündeki farklılık sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollywood’un hem zarafeti hem de oyunculuğuyla öne çıkan isimlerinden Emma Stone, yıllardır sinema dünyasının en sevilen yıldızları arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günümüzün en yetenekli isimlerinden biri olan Emma Stone, 32. SAG Ödülleri gecesine katıldı ve kırmızı halıda yine tüm dikkatleri üzerine çekti.
“Çok farklı görünüyor ve bunun ne olduğunu çözememek beni rahatsız ediyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Çok farklı görünüyor ama gerçekten neyin farklı olduğunu söyleyemiyorum ve bu beni strese sokuyor.”
“Bence sektördeki insanların yaşlanmayı kabul etmemesi gerçekten çok üzücü; en ufak bir yaşlanma belirtisi görünür görünmez gidip yeni bir yüz yaptırıyorlar.”
“Tamamen yeni bir yüzü var, bu gerçekten çılgınlık.”
“Bu kim ve Emma’ya ne yaptı?”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın