Rapçi Sefo'dan Radikal İmaj Değişikliği!
Rap dünyasının en çok dinlenen isimlerinden Sefo, hit şarkıları ve enerjik sahne performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. “Bilmem Mi?”, “Isabelle” ve “Tutsak” gibi parçalarla listeleri altüst eden Sefo, sadece müziğiyle değil tarzıyla da sık sık gündeme geliyor. Magazin dünyasında her hamlesi konuşulan ünlü rapçi bu kez radikal bir değişimle karşımızda. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!
Rap sahnesine damga vuran isimlerden biri olan Sefo, son yıllarda çıkardığı hit parçalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Bu kez gündem olma sebebi yeni bir şarkı değil, imaj değişikliği oldu. Sefo, koyu renk saçlarına veda ederek saçlarını beyaz-platin tonlarına boyattı.
