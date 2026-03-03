onedio
Rapçi Sefo'dan Radikal İmaj Değişikliği!

Ecem Dalgıçoğlu
03.03.2026 - 10:12

Rap dünyasının en çok dinlenen isimlerinden Sefo, hit şarkıları ve enerjik sahne performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. “Bilmem Mi?”, “Isabelle” ve “Tutsak” gibi parçalarla listeleri altüst eden Sefo, sadece müziğiyle değil tarzıyla da sık sık gündeme geliyor. Magazin dünyasında her hamlesi konuşulan ünlü rapçi bu kez radikal bir değişimle karşımızda. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!

Rap sahnesine damga vuran isimlerden biri olan Sefo, son yıllarda çıkardığı hit parçalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

'Bilmem Mi?”, “Tutsak”, “Affettim” ve “Isabelle” gibi şarkılarıyla listeleri altüst eden genç rapçi, enerjik sahne performansları ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesi yakaladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan, magazin gündeminde hem müziği hem de özel hayatıyla sık sık yer bulan Sefo, özellikle genç dinleyici kitlesi tarafından yakından takip ediliyor. Sahne şovları, iddialı kombinleri ve zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündemde kalmayı başarıyor.

Bu kez gündem olma sebebi yeni bir şarkı değil, imaj değişikliği oldu. Sefo, koyu renk saçlarına veda ederek saçlarını beyaz-platin tonlarına boyattı.

Yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü rapçinin değişimi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Meloni

Bu günlerde; özellikle erkek ünlülerde, saçı aniden platine, sarıya boyamanın tek bir sebebi var, o da "bazı testlerin" negatif çıkması için önlem.

ac dc

Şunları belediyeye söyleyip toplatmak lazım

Hakki

şahtı şahbaz olmuş