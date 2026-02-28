63 Yaşındaki Demi Moore’un Son Hali Şaşkına Çevirdi!

Özellikle Ghost filmindeki unutulmaz performansı, G.I. Jane’deki radikal imaj değişimi ve Indecent Proposal ile yakaladığı büyük çıkış, onu döneminin en çok konuşulan yıldızlarından biri haline getirmişti. Hem oyunculuğu hem de cesur tercihleriyle yıllarca magazin ve sinema dünyasının merkezinde yer alan Moore, güzelliği ve karizmasıyla da “zamansız ikon” olarak anılmaya devam etti.