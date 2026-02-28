63 Yaşındaki Demi Moore’un Son Hali Şaşkına Çevirdi!
Saç kesimleri, kilo verişler, estetik dokunuşlar derken ünlü isimleri zaman zaman tanımakta zorlanabiliyoruz. Ama kabul edelim, bazı dönüşümler var ki “Yok artık!” dedirtiyor. İşte bu kez gündemin tam merkezine oturan isim Hollywood’un zamansız yıldızlarından Demi Moore oldu. Milano Moda Haftası’nda objektiflere yansıyan görüntüsü, sosyal medyada adeta yorum fırtınası estirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollywood’un en ikonik kadın oyuncularından biri olan Demi Moore, 80’ler ve 90’lara damga vuran performanslarıyla hafızalara kazındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde ise ünlü oyuncunun katıldığı davetlerdeki görünümü sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
genç biri karşılaşsa telefon numarasını ister