63 Yaşındaki Demi Moore’un Son Hali Şaşkına Çevirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.02.2026 - 15:45

Saç kesimleri, kilo verişler, estetik dokunuşlar derken ünlü isimleri zaman zaman tanımakta zorlanabiliyoruz. Ama kabul edelim, bazı dönüşümler var ki "Yok artık!" dedirtiyor. İşte bu kez gündemin tam merkezine oturan isim Hollywood'un zamansız yıldızlarından Demi Moore oldu. Milano Moda Haftası'nda objektiflere yansıyan görüntüsü, sosyal medyada adeta yorum fırtınası estirdi.

Hollywood’un en ikonik kadın oyuncularından biri olan Demi Moore, 80’ler ve 90’lara damga vuran performanslarıyla hafızalara kazındı.

Hollywood’un en ikonik kadın oyuncularından biri olan Demi Moore, 80’ler ve 90’lara damga vuran performanslarıyla hafızalara kazındı.

Özellikle Ghost filmindeki unutulmaz performansı, G.I. Jane’deki radikal imaj değişimi ve Indecent Proposal ile yakaladığı büyük çıkış, onu döneminin en çok konuşulan yıldızlarından biri haline getirmişti. Hem oyunculuğu hem de cesur tercihleriyle yıllarca magazin ve sinema dünyasının merkezinde yer alan Moore, güzelliği ve karizmasıyla da “zamansız ikon” olarak anılmaya devam etti.

Son dönemde ise ünlü oyuncunun katıldığı davetlerdeki görünümü sosyal medyada gündem oldu.

Son dönemde ise ünlü oyuncunun katıldığı davetlerdeki görünümü sosyal medyada gündem oldu.

63 yaşındaki yıldız, Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Gucci defilesinde görüntülendi. Ancak onu ilk bakışta tanımak neredeyse imkansızdı.

Çene hizasında kestirdiği yeni saç modeli, yüzüne büyük gelen güneş gözlükleri ve vücudunu saran siyah kombini bir yana; asıl dikkat çeken aşırı zayıf görüntüsü oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Moore’u tanımakta zorlandı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Kedi Oyuncağı

genç biri karşılaşsa telefon numarasını ister