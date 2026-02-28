onedio
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Ayrılığında "Dedektiflik" Detayı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.02.2026 - 13:40

Magazin kulisleri bu kez tam anlamıyla “dedektif hikayesi” konuşuyor!  Bir dönem deli dolu aşklarıyla gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka cephesinde sular durulmuyor. Ayrılığın perde arkasına dair ortaya atılan son iddia ise olay yarattı.

Hafsanur Sancaktutan’ın “Ortalıkta adam kalmadı” çıkışından sadece günler sonra Kubilay Aka’yla yeni bir aşka yelken açması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

“Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor” klişesi yine çalıştı desek yeridir…

Geçtiğimiz günlerde gelen ayrılık iddiası herkesi şaşkına çevirdi. İkilinin sosyal medyada birbirini takipten çıkması söylentileri güçlendirdi. İlk hamle Hafsanur’dan geldi; birlikte oldukları tüm fotoğrafları sessiz sedasız kaldırdı.

Kubilay Aka ise aşk acısı temalı, imalı paylaşımlar yaparak dikkat çekti. Bu tablo sonrası ayrılığın Aka kaynaklı olduğu konuşulmaya başlandı.

Başta ayrılığın sebebinin Kubilay Aka’nın eski sevgilisiyle görüştüğü iddiası olduğu konuşulmuştu. Bu iddiayı ortaya atan isim ise magazin yorumcusu Ece Erken olmuştu.

Son olarak Erken’in açıklamalarına göre Hafsanur'un, Kubilay Aka’nın erkek arkadaş çevresinden fazlasıyla rahatsız olduğu iddia edilmişti:

Ayaklıgazete'nin iddiasına göre, Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ilişkisinin ihanet yüzünden bittiği söylendi.

İddiaya göre, Hafsanur Sancaktutan’ın, sevgilisi Kubilay Aka’nın telefonunu bir süre gizlice takip ettiği ve mesajları inceleyerek bazı yazışmalar yakaladığı öne sürüldü. Dedektif gibi iz sürdüğü söylenen Hafsanur Sancaktutan'ın bu takibinin yaklaşık 5 gün sürdüğü iddia edildi.

Oyuncunun öğrendikleri karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve iplerin bu olay sonrası koptuğu öğrenildi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
