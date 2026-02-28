Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Ayrılığında "Dedektiflik" Detayı!
Magazin kulisleri bu kez tam anlamıyla “dedektif hikayesi” konuşuyor! Bir dönem deli dolu aşklarıyla gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka cephesinde sular durulmuyor. Ayrılığın perde arkasına dair ortaya atılan son iddia ise olay yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafsanur Sancaktutan’ın “Ortalıkta adam kalmadı” çıkışından sadece günler sonra Kubilay Aka’yla yeni bir aşka yelken açması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayaklıgazete'nin iddiasına göre, Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ilişkisinin ihanet yüzünden bittiği söylendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın