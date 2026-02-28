Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Ayrılığında "Dedektiflik" Detayı!

İddiaya göre, Hafsanur Sancaktutan’ın, sevgilisi Kubilay Aka’nın telefonunu bir süre gizlice takip ettiği ve mesajları inceleyerek bazı yazışmalar yakaladığı öne sürüldü. Dedektif gibi iz sürdüğü söylenen Hafsanur Sancaktutan'ın bu takibinin yaklaşık 5 gün sürdüğü iddia edildi.

Oyuncunun öğrendikleri karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve iplerin bu olay sonrası koptuğu öğrenildi.