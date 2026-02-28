Oyuncu Beste Kökdemir Oğlu Kai Güneş'in Yüzünü İlk Kez Gösterdi!
Magazin dünyasının hem başarılı hem de gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerinden Beste Kökdemir, bu kez kariyeriyle değil, ailesiyle gündemde! 2025 yazında hayatını iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile birleştiren güzel oyuncu, üç aylık oğulları Kai Güneş ile verdiği aile pozu sayesinde sosyal medyayı adeta eritti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Beste Kökdemir, 2025 yazında hayatının en özel sayfasını açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çift, 27 Kasım 2025’te oğulları Kai Güneş'i kucaklarına aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın