onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oyuncu Beste Kökdemir Oğlu Kai Güneş'in Yüzünü İlk Kez Gösterdi!

Oyuncu Beste Kökdemir Oğlu Kai Güneş'in Yüzünü İlk Kez Gösterdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.02.2026 - 10:01

Magazin dünyasının hem başarılı hem de gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerinden Beste Kökdemir, bu kez kariyeriyle değil, ailesiyle gündemde! 2025 yazında hayatını iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile birleştiren güzel oyuncu, üç aylık oğulları Kai Güneş ile verdiği aile pozu sayesinde sosyal medyayı adeta eritti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Beste Kökdemir, 2025 yazında hayatının en özel sayfasını açtı.

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Beste Kökdemir, 2025 yazında hayatının en özel sayfasını açtı.

Uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz 2025’te dünyaevine girdiler. O güne dair ilk fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi görürken, düğün esnasında yapılan bir açıklama hayranlarını şaşırttı: Çift, o gün ilk bebeklerini beklediklerini müjdelemişti.

Çift, 27 Kasım 2025’te oğulları Kai Güneş'i kucaklarına aldı.

Çift, 27 Kasım 2025’te oğulları Kai Güneş'i kucaklarına aldı.

Babanın doğum anında hislerini yansıtan paylaşımı da gündeme damga vurdu. Doğumhanede çekilen bir fotoğrafın altına “Doğdu Güneş’im” notunu düşen Fazlı Erdinç Çatak, duygularını takipçileriyle paylaşmıştı.

Beste Kökdemir, eşi Fazlı Erdinç Çatak ve üç aylık oğulları Kai Güneş ile verdiği aile pozuyla gündeme oturdu.

Daha önce minik Kai’nin yüzünü net göstermemeyi tercih eden çift, bu kez kural bozdu. Paylaşılan karede Kai Güneş’in yüzü ilk kez bu kadar net şekilde görülürken, minik bebeğin tatlılığı adeta kalpleri eritti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın