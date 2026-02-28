onedio
En Sevdiğiniz Dizi Arka Planda Oynarken Yapabileceğiniz 11 Eğlenceli Aktivite

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
28.02.2026 - 10:01

Dizi izlerken bir şeyler atıştırmak güzel ama üretken olmanın verdiği o tatlı yorgunluk hissi bambaşka. Hem izleyip hem de yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bu yardımcılar sayesinde ekran başındaki vaktinizi bir hobi atölyesine dönüştürebilirsiniz!

Kendi oyuncağınızı örün: The Gookie Ördek Amigurumi Tığ Kiti!

Amigurumi dünyasına giriş yapmak isteyenler için her şey bu kitin içinde. Dizi arka planda dönerken siz de kendinize tatlı bir penguen arkadaş örebilirsiniz.

Üstelik şu an kupon fırsatlarıyla daha uyguna geliyor.

The Gookie Ördek  Amigurumi Tığ Kiti ve Diğer Setler

Dizi izlerken hareketsiz kalmaktan şikayetçiyseniz bu ürün tam size göre. Portatif yapısı sayesinde televizyonun karşısına kurup favori diziniz eşliğinde günlük yürüyüşünüzü tamamlayabilirsiniz.

Relax Uzaktan Kumandalı Portatif Yürüme ve Koşu Bandı

Dizideki diyaloglar kulağınızda süzülürken siz de zarif alfabelerde ustalaşmaya ne dersiniz? Modern el yazımı tekniklerini öğreten bu rehber, odaklanmanızı sağlarken size şık bir beceri kazandıracak.

Kaligrafi ve Tipografi Elkitabı: Çeşitli Şık ve Modern Yazı Alfabeleri

Küçük mozaik taşları tuval üzerine yerleştirerek Van Gogh'un o efsane eserini parıl parıl bir tabloya dönüştürün. Sabır isteyen ama sonucu muhteşem olan bir aktivite.

Hondep 5D Elmas Boyama Seti – Van Gogh Yıldızlı Gece

Yoğurması oldukça keyifli olan bu kil ile dizi izlerken minik vazolar veya dekoratif objeler yapabilirsiniz. Fırınlama gerektirmeyen yapısı sayesinde masanızın başında hemen şekil vermeye başlayabilirsiniz.

DAS Seramik Kili, Beyaz, 1/2 kg

Sadece su püskürterek birbirine yapışan boncuklarla harika tasarımlar yapın. Hem çocuklar hem de içindeki çocuğu yaşatanlar için dizi izlerken yapılacak en renkli aktivitelerden biri.

Epoch El Sanatları Başlangıç Atölyesi, Aquabeads

Dizinin heyecanlı bir sahnesini beklerken anı defterinizi bu vintage stickerlarla süsleyebilirsiniz. Bullet journal tutkunları için bu etiketler defterinize bambaşka bir hava katacak.

5'li Brown Vintage Temalı Sticker Paketi/Bullet Journal Etiketleri

Yetişkin boyama kitapları, dizinin sakin temposuna eşlik etmek için ideal. Thomas Kinkade’in huzur veren manzaralarını boyarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Posh Adult Coloring Book: Thomas Kinkade Boyama Kitabı

Parçaları birleştirirken dizinin heyecanına ortak olun. LEGO setleri, hem el becerisini geliştiren hem de bittiğinde harika bir koleksiyon parçasına dönüşen en eğlenceli aktivitelerden.

LEGO ® Speed Champions Setleri ve Şimşek McQueen

Hangi rengi nereye süreceğinizi düşünmenize gerek yok, rakamları takip etmeniz yeterli! Ünlü tabloları kendi ellerinizle renklendirirken favori dizinizi izlemek çok keyifli olacak.

Rakamlarla Boyama Başyapıtlar Kitabı

Son yılların en popüler hobisi punch nakışını denemek için harika bir fırsat. Pastel renklerdeki bu başlangıç kitiyle dizinizi izlerken yumuşacık dokular oluşturabilirsiniz.

Bibu Punch Deneme Seti (Pastel Renkler)

