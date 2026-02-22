onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Güzellik Rutininizi Baştan Aşağı Yenileyecek ve "Keşke Daha Önce Alsaydım" Dedirtecek 10 Ürün!

etiket Güzellik Rutininizi Baştan Aşağı Yenileyecek ve "Keşke Daha Önce Alsaydım" Dedirtecek 10 Ürün!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
23.02.2026 - 00:50

Bazı ürünler vardır, sadece rafa koymazsınız; hayatınızın bir parçası olurlar. Sizin için bugüne kadar denediğimiz ve 'işte bu!' dediğimiz, bakım rutininizi bir üst seviyeye taşıyacak en etkili 11 ürünü seçtik. Hazırsanız, aynadaki yansımanızı değiştirecek o listeye geçelim!

Bu içerik 18.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cildinize bir kolajen dopingi yapın: Mjcare On Collagen Mask 5'li Set

Cildinize bir kolajen dopingi yapın: Mjcare On Collagen Mask 5'li Set

Yorgun bir günün ardından cildinizin ihtiyacı olan tek şey bu maske. İçeriğindeki yoğun kolajen özü sayesinde cildi anında nemlendirip canlandırırken, o çok sevdiğimiz 'ışıltılı cilt' (glowy skin) etkisini tek bir kullanımda sunuyor.

Mjcare On Collagen Mask 5'li Set

Güneş koruması ve doğal kapatıcılık bir arada: Avene Tinted Cream SPF50+

Güneş koruması ve doğal kapatıcılık bir arada: Avene Tinted Cream SPF50+

Bu sadece bir güneş kremi değil, aynı zamanda cildinizi eşitleyen sihirli bir dokunuş. Parfümsüz formülüyle en hassas ciltlerin bile favorisi olan bu kremi sürdüğünüzde, fondöten kullanmaya ihtiyaç duymadan kusursuz ve korunan bir cilde sahip olacaksınız.

Avene Tinted Cream SPF50+

Göz altındaki yorgunluk izlerini silin: L’Oréal Paris Revitalift Filler Göz Serumu

Göz altındaki yorgunluk izlerini silin: L’Oréal Paris Revitalift Filler Göz Serumu

Hyaluronik asit ve kafein içeren bu aydınlatıcı serum, göz altı torbalarını ve koyu halkaları hedef alarak bakışlarınızı anında dinçleştiriyor. Masaj başlıklı tasarımıyla sabahları göz çevrenize buz etkisi yaparak şişlikleri indirmesi tam bir 'game changer'.

L’Oréal Paris Revitalift Filler Göz Serumu

Yves Rocher Kömür Maskesi ile siyah noktalara ve parlamaya veda edin!

Yves Rocher Kömür Maskesi ile siyah noktalara ve parlamaya veda edin!

Süksinik Asit ve Sebo Active Clear Botanik Kompleks ile güçlendirilmiş bu maske, cildi kurutmadan gözenekleri derinlemesine temizler. Haftalık bakım rutininize eklediğinizde cildinizin çok daha mat ve duru göründüğünü fark edeceksiniz.

Yves Rocher Siyah Nokta Karşıtı Kömür Maskesi

Cildin acil durum yardımcısı: La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+

Cildin acil durum yardımcısı: La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+

Tahriş, kuruluk veya hassasiyet... Cildiniz ne zaman sinyal verse yardımına koşan bu onarıcı krem, içeriğindeki B5 vitamini ile bariyerinizi anında güçlendiriyor. Evdeki herkesin kullanabileceği, gerçek bir 'ecza dolabı' kahramanı.

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İkonik nem bir arada: Kiehl’s Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Seti

İkonik nem bir arada: Kiehl’s Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Seti

Kiehl’sın en sevilen iki yıldızı bu sette buluşuyor. Yüzünüzü 24 saat nemli tutan Ultra Facial Cream ve göz altındaki o nemsiz çizgileri anında dolgunlaştıran avokadolu göz kremiyle, profesyonel bir bakımın kapılarını aralayın.

Kiehl’s Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Seti

Bütün gün pürüzsüz bir ten: Estée Lauder Double Wear Fondöten

Bütün gün pürüzsüz bir ten: Estée Lauder Double Wear Fondöten

'Sürdüğüm gibi kalsın, hiç bozulmasın' diyenlerin tek tercihi. Canlı mat bitişi ve 24 saat kalıcılığıyla bilinen bu efsane fondöten, sıcakta veya yoğun tempoda bile akma yapmadan cildinizde bir filtre etkisi yaratıyor.

Estée Lauder Double Wear Fondöten

Diş beyazlatmadan bakıma çok yönlü mucize: Avofarm Organik Hindistan Cevizi Yağı

Diş beyazlatmadan bakıma çok yönlü mucize: Avofarm Organik Hindistan Cevizi Yağı

Özellikle son dönemde diş beyazlatma (oil pulling) için popülerleşen bu organik yağ, %100 soğuk sıkım içeriğiyle banyonuzun en doğal üyesi. Hem diş sağlığınızda hem de saç/cilt nemlendirmede kullanabileceğiniz bu çok amaçlı ürüne bayılacaksınız.

Avofarm Organik Hindistan Cevizi Yağı

Yıpranmış saçların parlayan yıldızı: Bioxcin Keratin & Argan Onarıcı Saç Bakım Yağı

Yıpranmış saçların parlayan yıldızı: Bioxcin Keratin & Argan Onarıcı Saç Bakım Yağı

Keratin ve Argan yağının gücünü birleştiren bu bakım yağı, saçları ağırlaştırmadan ipeksi bir yumuşaklık ve parlaklık kazandırıyor. Isıl işlemlerden veya boyadan yorulmuş saçları canlandırmak için rutininize eklemeniz gereken o eksik parça tam olarak bu!

Bioxcin Keratin & Argan Onarıcı Saç Bakım Yağı

Pürüzsüzlüğün en pratik hali: Braun FS1000 Mini Tüy Alma Makinesi

Pürüzsüzlüğün en pratik hali: Braun FS1000 Mini Tüy Alma Makinesi

Seyahat boyu tasarımıyla çantanızdan ayırmayacağınız bu mini dev, yüzdeki en ince tüyleri bile acısız bir şekilde temizliyor. Ruj boyutundaki tasarımıyla her an yanınızda olan bu makine, ani planların en büyük kurtarıcısı olacak.

Braun FS1000 Mini Tüy Alma Makinesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bonus! Düğüm olmuş saçlara acısız veda: Nascita Magical Curl Saç Fırçası

Bonus! Düğüm olmuş saçlara acısız veda: Nascita Magical Curl Saç Fırçası

Saç taramayı bir eziyetten çıkarıp masaj keyfine dönüştüren bu fırça, en inatçı karışıklıkları bile saçınızı koparmadan açıyor. Magical Curl teknolojisi sayesinde saç tellerine zarar vermeden pürüzsüz bir görünüm sunması, sabah rutininizin en büyük kurtarıcısı olacak.

Nascita Magical Curl Saç Fırçası

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın