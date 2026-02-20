onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Dyson Süpürgelerden Lava Döküm Tencerelere 20 Şubat 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.02.2026 - 12:45

20 Şubat Perşembe gününün en sıcak fırsatları yayında! Dyson'ın seçili süpürgelerindeki özel fiyatlar ve hediye ünite kampanyasından, Lancôme maskaralardaki dev indirime; Kahve Dünyası’nın '2.si 1 TL' sürprizinden mutfağın yıldızı Lava döküm tencerelere kadar sepetinizi dolduracak tüm detaylar burada. Stoklar tükenmeden bu avantajlı rehbere göz atın!

Bu içerik 20.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Dyson teknolojilerindeki özel fiyatlar ve hediye ünite fırsatıyla ev temizliğinde çağ atlayın!

Dyson V8, V12 ve V10 modellerinde geçerli çok özel fiyat avantajlarının yanı sıra, V15 Detect™ Absolute satın alımlarında ayaklı ünite hediye ediliyor. Güçlü çekiş gücü ve gelişmiş filtreleme sistemleriyle evinize hijyen getiren bu efsane cihazlara, 'Birlikte Al' seçeneğiyle en avantajlı şekilde sahip olabilirsiniz.

Seçili Dyson Teknolojilerinde Hediye ve Özel Fiyatlar

Green Black Pera mutfak havlularındaki %35 indirimle mutfağınıza Ege esintisi taşıyın!

%100 saf Ege pamuğundan üretilen 2'li set, yüksek su emiciliği ve yumuşacık dokusuyla mutfaktaki işlerinizi kolaylaştırır. 

550 TL yerine 385 TL. 

Green Black Saf Pamuk Mutfak Havlusu Seti

%35 indirimle sunulan bu özel peeling ve bakım seti, yorucu bir haftanın ardından el ve ayaklarınızı şımartmak için ideal.

Cildinizi ölü deriden arındırırken yoğun nem sağlayan bu maskelerle ev konforunda spa keyfi yaşayın. 

MJCARE El & Ayak Bakım ve Peeling Maske Seti

Tuba Butik şal detaylı bordo bluzdaki sepette %20 indirimle zarif bir tarz oluşturun!

Modern kesimi ve asil bordo rengiyle dikkat çeken bu şal detaylı bluz, hem ofis şıklığında hem de özel akşam yemeklerinde kurtarıcı parçanız olacak. 

Tuba Butik Şal Detaylı Uzun Kollu Bluz

Animal Joy Protein Brownie Mix ile tatlı krizlerinize %25 indirime ek kod fırsatıyla sağlıklı çözüm sunun!

Yüksek proteinli içeriğiyle sporcu beslenmesine uygun olan bu karışım, çikolata lezzetini suçluluk duymadan yaşamanızı sağlar. %25 indirime ek olarak sepetinizde 'onedio' kodunu kullanarak %10 ekstra indirim kazanma şansını kaçırmayın.

Animal Joy Protein Brownie Mix

Dayanıklı yapısıyla yıllarca size eşlik edecek bu mutfak yatırımını %14 indirimle sepetinize ekleyin.

Lava çok amaçlı döküm tencereyle mutfağınızda profesyonel şeflere taş çıkartan lezzetler yaratın!

Lava Metal Çok Amaçlı Döküm Tencere

Champion erkek logolu T-shirt ile hem kaliteyi hem de ikonik spor tarzı üzerinizde taşıyın!

Klasik kesimi sayesinde hem antrenmanlarda hem de günlük jean kombinlerinizde çabasız bir şıklık yakalamanıza yardımcı olur. Günün fırsatlarında en çok satanlarda yerini aldı bile, stoklar tükenmeden sepetinize ekleyin.

Champion Erkek Büyük Logo Baskılı T-Shirt

Proline bebek pudrası kokulu kedi kumuyla evinizde ferahlığı, patilerde ise hijyeni sağlayın!

20 litrelik ekonomik paketiyle uzun süreli kullanım sunan bu kum, sevimli dostunuz için tozsuz ve sağlıklı bir alan yaratır. Günün fırsatlarında yer alan bu ürünü hemen sepetinize ekleyin.

Proline Bebek Pudra Kokulu Kedi Kumu 20 L

Kremi markalı tüm ürünlerde %40’a varan indirimlere ek "3 Al 2 Öde" avantajını yakalayın!

Cilt bakımında fark yaratan Kremi ürünleri, hem ana indirim hem de sepetteki bedava ürün fırsatıyla iki kat kazançlı hale geliyor. Temiz içerikli serumlar ve nemlendiricilerle bakım rutininizi baştan aşağı yenilemek için bu kombinasyonu mutlaka değerlendirin.

Kremi Ürünlerinde %40 İndirim ve 3 Al 2 Öde

Paşabahçe ürünlerinde geçerli ekstra %20 indirimle sofra şıklığınızı en uygun fiyata tamamlayın!

Hem günlük kullanım hem de misafir sofraları için kalitesiyle bilinen bu tasarımları avantajlı fiyatlarla keşfedin.

Paşabahçe Ürünlerinde Sepette Ek %20 İndirim

Kahve Dünyası Gofriklerde geçerli "2. ürüne 1 TL" kampanyasıyla tatlı keyfinizi ikiye katlayın!

Antep fıstıklı çıtır lezzetiyle fenomen olan Gofriklerde, ikinci ürünü sembolik bir fiyata alma şansını sakın kaçırmayın. 

Kahve Dünyası Gofrik 2. Ürün 1 TL Kampanyası

Tchibo kahvelerindeki özel fırsatlarla günün her anında gerçek kahve keyfini yaşayın!

Dünyanın en kaliteli çekirdeklerinden hazırlanan Tchibo kahve çeşitleri, farklı aromaları ve yoğunluklarıyla şimdi çok daha avantajlı. Evdeki stokları yenilemek veya yeni bir lezzet denemek için bu dönemsel indirimleri kaçırmayın.

Tchibo Kahve Çeşitlerinde Günün Fırsatları

Lancôme Hypnôse Drama ve yeni Curl Goddess maskaralardaki dev indirimle bakışlarınıza lüks bir dokunuş yapın!

Dünyaca ünlü Hypnôse Drama 2750 TL yerine sadece 1650 TL'ye, yeni Curl Goddess ise çok özel bir fiyatla sizi bekliyor. Kirpiklerinize saniyeler içinde dramatik bir hacim ve kıvrım veren bu ikonik formülleri kaçırmamak için acele edin.

Lancôme Maskaralarda Büyük İndirim Fırsatı

