Günün Fırsatı: Evde Sinema Keyfini Zirveye Taşıyan Mini Canavar HY300 PRO Projektör İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
19.02.2026 - 17:36

Film izlemeyi seviyor ama küçük ekranlara mahkum kalmaktan sıkılıyorsanız, bugün karşımıza çıkan bu fırsat tam “iyi ki görmüşüm” dedirten cinsten. Üstelik uygulama yüklemekten kablo derdine kadar hiçbir detayı düşünmene gerek yok. Çünkü bu mini ama yetenekli projektör hepsini sizin yerinize hallediyor! Gelin özelliklerine yakından bakalım.

Bu içerik 19.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçinde hazır gelen Android 14 ile direkt aç, izle!

Bu projektörün en güzel yanı bilgisayara ihtiyaç duymaması. Güçlü H726 dört çekirdekli işlemci, 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile Netflix, Disney+, Prime Video ve 4000+ uygulamaya doğrudan erişim imkanı sunuyor.

Küçük boyutuna aldanma, görüntü performansı oldukça iddialı.

  • 720p doğal çözünürlük ve 4K destek

  • 170 ANSI lümen parlaklık ve 2000:1 kontrast oranı

  • 30 – 130 inç arası dev görüntü boyutu

  • Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 ile hızlı ve kablosuz bağlantı

Dahili hoparlörü sayesinde ekstra ses sistemi de gerektirmiyor.

Kullanımı da taşıması da inanılmaz pratik.

  • Sadece 500 gram ağırlığında ultra taşınabilir tasarım

  • 20 × 12 × 20 cm kompakt boyut

  • 180° dönebilen lens

  • Otomatik keystone düzeltme ile görüntüyü kendisi hizalar

  • 30.000 saat LED lamba ömrü ile uzun yıllar kullanım imkanı sunuyor.

İster salonda ister yatak odasında, hatta seyahatte bile rahatça kullanılabilir.

Mini ama yetenekli bu projektör tam bana göre diyorsanız buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

