BİM'e Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi Geliyor! 27 Şubat 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
27 Şubat 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Philips Espresso Tam Otomatik Makinesi 15.900 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güral Porselen Tek Fiyat Porselen Tabak Çeşitleri 69 TL
Tefal Simplicity Tava 24 cm 649 TL
Çift Kişilik Battaniye 599 TL
Pelüş Kapüşonlu Ayı Oyuncak 529 TL
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın