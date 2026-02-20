BİM'e Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi Geliyor! 27 Şubat 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

onedio
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
20.02.2026 - 10:49

27 Şubat 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Philips Espresso Tam Otomatik Makinesi 15.900 TL

Philips Espresso Tam Otomatik Makinesi 15.900 TL

  • Philips Espresso Tam Otomatik Makinesi 15.900 TL

  • Philips Şarjlı Süpürge 11.490 TL

  • Senna 65' Frameless Ultra Hd Qled Google Tv 24.900 TL

  • Senna 32' Hd Ready Android Led Tv 6.250 TL

  • Onvo Şarjlı Dikey Süpürge 4.990 TL

  • Range Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.250 TL

  • Onvo Dijital Tost Makinesi 3.900 TL

  • Kumtel Tost Makinesi 2.250 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 649 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 549 TL

  • Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.100 TL

  • Fakir Noble Ac Motor Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 890 TL

  • Şarjlı Su Pompası 199 TL

  • 4+1 Basamaklı Merdiven 1.490 TL

En çok tercih edilen beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Güral Porselen Tek Fiyat Porselen Tabak Çeşitleri 69 TL

Güral Porselen Tek Fiyat Porselen Tabak Çeşitleri 69 TL

  • Emsan Bıçak Çeşitleri 59 TL

  • Emsan Alüminyum Döküm 4 Bölmeli Kek Kalıbı 499 TL

  • Emsan Derin Saklama Kabı 359 TL

  • Emsan Derin Saklama Kabı 24 cm 439 TL

  • Prenkli Gravürlü Borosilikat Cam Sürahi 279 TL

Tefal Simplicity Tava 24 cm 649 TL

Tefal Simplicity Tava 24 cm 649 TL

  • Tek Fiyat Çelik Ürünler 369 TL

  • Tefal Simplicity Tava 32 cm 899 TL

  • Chef Pro Karnıyarık Tencere 32 cm 649 TL

  • Chef Pro Karnıyarık Tencere 26 cm 499 TL

  • Chef Pro Derin Tencere 24 cm 549 TL

  • Chef Pro Wok Tava 28 cm 379 TL

  • Chef's Tava 26 cm 289 TL

  • Alüminyum Döküm Şeklli Pankek Tava 26 cm 369 TL

  • Desenli Metal Dikdörtgen Tepsi 45 TL

  • Desenli Kağıt Sufle Kabı 10'lu 35 TL

  • Çelik Kesme Panosu 499 TL

  • 3 Çekmeceli Organizer Kutu 119 TL

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 109 TL

  • 2 Katlı Tekerlekli Organizer 149 TL

  • Bölmeli Dikiş Kutusu 119 TL

  • Banyo Seti 2'li 189 TL

Çift Kişilik Battaniye 599 TL

Çift Kişilik Battaniye 599 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 525 TL

  • Kadın / Erkek Pijama Altı 185 TL

  • Kadın Spor Çanta 469 TL

  • Büyük Kadife Organizer 109 TL

  • Küçük Kadife Organizer 95 TL

  • Perde Düğmesi Çeşitleri 20 TL

  • Merserize Bone Çeşitleri 20 TL

  • Punch İğne 159 TL

  • Misinalı Şiş Çeşitleri 27 TL

  • Çıt Seti 15'li 25 TL

  • Tığ Çeşitleri 27 TL

  • Dikiş Makinesi İğne Seti 69 TL

  • Katlanır Makas 45 TL

  • Dikiş Makası 40 TL

  • İşaret Kalemi 39 TL

  • Yuvarlak Cırt Bant 35 TL

  • Plastik Çıt Çıt Seti 129 TL

  • Puf İğnedanlık 59 TL

  • Örgü Ayracı 15'li 20 TL

Pelüş Kapüşonlu Ayı Oyuncak 529 TL

Pelüş Kapüşonlu Ayı Oyuncak 529 TL

  • Gabby's Dollhouse Bebek 990 TL

  • Fisher Price Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı 89 TL

İndirimde yer alan oyuncaklara buradan göz atmayı unutmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
