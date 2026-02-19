onedio
Adem Kılıççı, İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu ve Kaan Tangöze’den Yasaklı Madde İtirafı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.02.2026 - 00:24 Son Güncelleme: 20.02.2026 - 00:30

Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik yapılan yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınan isimlerden eski Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, dizi oyuncusu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu ve Duman grubu solisti Kaan Tangöze, savcılıkta yerdiği ifadede yasaklı madde kullandıklarını itiraf ettiler.

Kaynak 1: Burak Doğan / X

Kaynak 2: Mustafa Kadir Mercan / X

Adem Kılıççı’nın savcılık ifadesi:

“Ben Trabzon da iken ikametimde arama yapılmıştır. Herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilememiştir. Benim kardeşim bir hafta önce kanser nedeniyle vefat etti.  Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Kan kıl ve idrar örneklerimde alındı. Adli tıpta sonuç çıkacaktır. Pişmanım. 

Emniyete telefon şifremi vermememin sebebi şahsi bilgilerimin yayılmasını engellemek içindir. Serbest bırakılmamı talep ederim.”

İsmail Hacıoğlu’nun savcılık ifadesi:

'Daha önce Hollanda ülkesinde bulunduğum bir zamanda merakımdan esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım.

Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim.

 Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım. 

Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. 

Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim'

Kaan Tangöze’nin savcılık ifadesi:

'Üzerime atılı suçlamayı işlemediğim için bu hükümlerden faydalanmak istemiyorum ancak size bildiklerimle ilgili her türlü yardıma hazırım. 

Kamuoyu tarafından tanınan bir sanatçıyım. Evimde uyuşturucu madde bulunduğuna dair kolluk ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde yaklaşık 2 sene önce sokak üzerinde tanımadığım bir torbacıdan marihuana isimli uyuşturucu maddeyi almıştım. Ancak ne kadar para verdiğimi hatırlamıyorum bu şahsı da tanımıyorum. Ben evli ve 3 çocuk sahibi işleri yoğun bir kişiyim. Uyuşturucu kullanma sıklığım ise bu nedenle azdır. Evimde bulunan uyuşturucu belki bayatlamış bile olabilir. 

Yine emniyet benden kan, idrar örnekleri aldı. Uyuşturucu etken maddesinin çıkacağını düşünüyorum çünkü yaklaşık 1 ay önce Almanya turnesine konser vermek için gitmiştik. Bu sırada Almanya'da zaten yasal olarak satıldığını bildiğim için şuanda hatırlamadığım bir shoptan yine marihuana aldım ve içtim. 

Uyuşturucu maddeyi genelde gün içinde tek başıma aldığım ve gece vakti evde balkonda içmekteyim . Yurt içinde veya yurt dışında Hiçbir zaman yapmış olduğum bir konserde uyuşturucu madde almadım hakkımda neden işlem yapıldığını bende merak ediyorum Türkiye'de uyuşturucu içilen herhangi bir toplantıya veya partiye katılmadım. Bu yerlerde bulunmadım. 

Yine iş ekibimle herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanan da yoktur. Uyuşturucu alacak herhangi bir bağlantım yoktur emniyet ekiplerine de zaten cep telefonumu rızam doğrultusunda incelenmesi için verdim. Medyadan gördüğüm kadarıyla soruşturma dosyasında tanıdığım ismini duyduğum herhangi bir kişi veya bağlantılı olduğum herhangi bir eylemim yoktur.'

Kemal Doğulu’nun Savcılık ifadesi:

'Ben 1 buçuk sene öncesine kadar esrar maddesi kullanmaktaydım. Çok sık olmasa da dönem dönem cep telefonumda '.....' olarak kayıtlı olan gerçek isim soyismini bilmediğim şahsa mesaj atmak suretiyle esrar istediğimi söylerdim. 

Bu şahsın şu anda nerede olduğunu bilmiyorum ancak cep telefonu şifremi kolluk görevlilerine vermiştim. Yapılacak inceleme neticesinde şahsa ulaşılabileceğini düşünüyorum.   

Tam tarihini hatırlamadığım bir dönem bir defaya mahsus olmak üzere kokain maddesi de kullandım. Hatırladığım kadarıyla İstanbul'daydım. Ne şekilde temin ettiğimi hatırlamıyorum. Sadece bir defa burnumdan çekmiştim. Ancak kokain maddesi hoşuma gitmediği için kullanmaya devam etmedim.   

Ben sürekli işim dolayısıyla seyahat halinde olduğum için eski tarihli bir takım olayların detaylarını hatırlamayabiliyorum.   Ancak ifademin başında da söylediğim üzre son 1 buçuk senedir herhangi bir şekilde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Benim gece hayatım yoktur. Partilere gitmem. Dolayısıyla gelen teklifleri reddederim. Bu sebeple toplu halde uyuşturucu kullanıldığına ya da uyuşturucu kullanılması için yer sağlandığına tanıklık etmedim. İçinde bulunduğum moda sektöründe uyuşturucu, uyarıcı madde kullanan başka biri var mıdır bilmiyorum. Benim çevremde yoktur. Herhangi bir tedavi görmedim. Kendi irademle maddeyi kullanmayı bıraktım.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
