Eski Milli Sporcu ve Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı’dan "Yasaklı Madde Kullandım" İtirafı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.02.2026 - 23:50

Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik yapılan yasaklı madde operasyonları kapsamında gözaltına alınan eski milli sporcu ve Survivor şampiyonu Adem Kılıççı’nın ifadesi ortaya çıktı. Gazeteci Mustafa Kadir Mercan’ın haberine göre; Adem Kılıççı ifadesinde yasaklı madde kullandığı itiraf etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan biri de Survivor şampiyonu Adem Kılıççı’ydı.

Gözaltına alındıktan sonra savcılıkta ifade veren Adem Kılıççı, yasaklı madde kullandığını itiraf etti. İşte Adem Kılıççı’nın savcılık ifadesinde kullandığı ifadeler: 

“Ben Trabzon da iken ikametimde arama yapılmıştır. Herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilememiştir. Benim kardeşim bir hafta önce kanser nedeniyle vefat etti.  Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Kan kıl ve idrar örneklerimde alındı. Adli tıpta sonuç çıkacaktır. Pişmanım. 

Emniyete telefon şifremi vermememin sebebi şahsi bilgilerimin yayılmasını engellemek içindir. Serbest bırakılmamı talep ederim.”

