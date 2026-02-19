onedio
Ünlülere Yönelik Operasyonda "Kendine Müzisyen" İsmiyle Bilinen Kemal Can Parlak'ın Test Sonucu Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
19.02.2026 - 23:10

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında test veren isimlerden “Kendine Müzisyen” adıyla tanınan fenomen yayıncı Kemal Can Parlak dahil üç kişide yasaklı madde tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, “Kendine Müzisyen” olarak bilinen fenomen yayıncı Kemal Can Parlak’ın saç örneğinde yasaklı madde tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomenlerinden Melis Yürür’ün test sonucu negatif çıktı.

Gaye Kıray ve Aykut Tarakçıoğlu’nun testlerinde ise yasaklı madde tespit edildiği açıklandı.

