Prof. Dr. Orhan Şen, Hafta Sonu Yaşanacak Tabloyu Açıkladı: Donacağız!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.02.2026 - 21:26

İstanbul’da 18 Şubat’taki beklenmedik kar yağışının ardından meteorolojik tahminler yeniden gündeme geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacağını belirterek karla karışık yağmur ve yüksek rakımlı bölgelerde kar olasılığına işaret etti.

Güneşli tabloya aldanmayın.

Kentte 19 Şubat’ta güneşli bir tablo görülse de uzmanlara göre bu durum geçici. Prof. Dr. Orhan Şen, perşembe ve cuma günleri sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini, cuma günü etkili olacak lodosla birlikte değerlerin 13-14 dereceye kadar çıkabileceğini belirtti. Ancak bu yükselişin kısa süreli bir bahar havası yaratacağı ve kalıcı olmayacağı ifade edildi.

İstanbul'da Cumartesi günü karla karışık yağmur var.

Ancak hafta sonuyla birlikte yeni bir soğuk hava dalgasının etkisini göstermesi bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, cumartesi günü sıcaklıkların sert biçimde düşeceğini, gece saatlerinden itibaren İstanbul genelinde karla karışık yağmur görülebileceğini ifade etti. Özellikle yüksek kesimlerde kar geçişlerinin yaşanabileceği, yağışın ise pazar gününe kadar etkisini sürdürebileceği belirtildi.

Pazar günü sert soğuk bekleniyor

Pazar günü hava sıcaklığının 4-5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu gerilemeyle birlikte soğuğun daha sert hissedileceğini belirtirken, pazartesiden itibaren sıcaklıkların yeniden 11-12 derece bandına yükselmesinin öngörüldüğünü aktarıyor. Yağışların ise pazar akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

