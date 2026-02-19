Prof. Dr. Orhan Şen, Hafta Sonu Yaşanacak Tabloyu Açıkladı: Donacağız!

Kentte 19 Şubat’ta güneşli bir tablo görülse de uzmanlara göre bu durum geçici. Prof. Dr. Orhan Şen, perşembe ve cuma günleri sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini, cuma günü etkili olacak lodosla birlikte değerlerin 13-14 dereceye kadar çıkabileceğini belirtti. Ancak bu yükselişin kısa süreli bir bahar havası yaratacağı ve kalıcı olmayacağı ifade edildi.