Haberler
Ekonomi
ATM'lerde Yapılan Bazı Hatalar Kartların Yutulmasına Neden Oluyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.02.2026 - 18:38

ATM’ler; para çekme, bakiye kontrolü ve fatura ödeme gibi işlemler için yoğun biçimde kullanılıyor. Ancak “kart yutma” olarak bilinen durumun arkasında çoğunlukla kullanıcı hataları bulunuyor. Uzmanlara göre bazı yanlış işlemler yapıldığında güvenlik sistemi otomatik olarak devreye giriyor ve cihaz, kartı iade etmeyerek bloke ediyor.

Üç kez hatalı şifre girmek en büyük hata...

ATM’lerde kartın cihaza alıkonulmasının en sık nedeni, PIN’in arka arkaya yanlış girilmesi. Güvenlik protokolü gereği üç hatalı denemenin ardından kart otomatik olarak bloke edilir ve ATM tarafından iade edilmez.

Bu mekanizma, kartın çalınmış olma ihtimaline karşı tasarlanmıştır. Amaç, yetkisiz kişilerin hesaba erişimini önleyerek olası dolandırıcılık riskini minimize etmektir.

Kartınızı almayı unutursanız kartınız yutulabilir.

ATM’de işlem sonlandıktan sonra kart belirlenen süre içinde alınmazsa sistem güvenlik protokolünü devreye sokar ve kartı tekrar hazneye çeker. Bu durum, özellikle sirkülasyonun yoğun olduğu lokasyonlardaki cihazlarda daha sık görülür.

Uzmanlar, işlem tamamlandığında hem kartın hem de nakdin teslim alındığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini, aksi halde mağduriyet yaşanabileceğini belirtiyor.

Süresi dolmuş kartlar da yutuluyor.

Son kullanma tarihi dolmuş kartlar ATM sistemi tarafından geçersiz kabul edilebilir. Bazı cihazlar kartı iade ederken, bazıları güvenlik prosedürü gereği kartı alıkoyabilir.

Bu nedenle bankalardan iletilen “kartınız yenilendi” bildirimlerinin dikkate alınması ve süresi dolan kartların kullanılmaması önemlidir.

Kart yutulunca yapılması gerekenler neler?

Uzmanlara göre ATM kartının cihaz tarafından alıkonulması durumunda sakin kalmak gerekiyor. İlk olarak bankanın çağrı merkeziyle iletişime geçilip kartın güvenlik gerekçesiyle kapattırılması öneriliyor.

Kart, bankanın şubesine ait bir ATM’de kaldıysa, çalışma saatleri içinde kimlik gösterilerek iade alınması bazı durumlarda mümkün olabiliyor. Ancak güvenlik politikaları nedeniyle çoğu vakada kart iptal edilip yeni kart düzenlenmesi yoluna gidiliyor.

Yetkililer, ATM’de yaşanan kart yutma vakalarının önemli kısmının kullanıcı kaynaklı basit hatalardan doğduğunu vurguluyor. Dikkatli işlem yapmak, şifre güvenliğine özen göstermek ve işlem sonunda kart ile nakdi kontrol etmek, bu tür sorunların önlenmesinde belirleyici rol oynuyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
