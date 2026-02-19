ATM'lerde Yapılan Bazı Hatalar Kartların Yutulmasına Neden Oluyor
ATM’ler; para çekme, bakiye kontrolü ve fatura ödeme gibi işlemler için yoğun biçimde kullanılıyor. Ancak “kart yutma” olarak bilinen durumun arkasında çoğunlukla kullanıcı hataları bulunuyor. Uzmanlara göre bazı yanlış işlemler yapıldığında güvenlik sistemi otomatik olarak devreye giriyor ve cihaz, kartı iade etmeyerek bloke ediyor.
Üç kez hatalı şifre girmek en büyük hata...
Kartınızı almayı unutursanız kartınız yutulabilir.
Süresi dolmuş kartlar da yutuluyor.
Kart yutulunca yapılması gerekenler neler?
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
