ATM'lerde Yapılan Bazı Hatalar Kartların Yutulmasına Neden Oluyor

ATM’ler; para çekme, bakiye kontrolü ve fatura ödeme gibi işlemler için yoğun biçimde kullanılıyor. Ancak “kart yutma” olarak bilinen durumun arkasında çoğunlukla kullanıcı hataları bulunuyor. Uzmanlara göre bazı yanlış işlemler yapıldığında güvenlik sistemi otomatik olarak devreye giriyor ve cihaz, kartı iade etmeyerek bloke ediyor.