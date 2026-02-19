Ocak Ayında İstanbullular En Çok Mandalina ve Domatesi Tercih Etti

Ataşehir Meyve ve Sebze Hali’nde ocak ayında 28 çeşit meyve ve 45 çeşit sebze olmak üzere toplam 73 farklı ürün işlem gördü. Aynı dönemde Bayrampaşa Hali’ne 55 bin 970 ton meyve ve 88 bin 885 ton sebze sevk edilirken, toplam ürün miktarı 144 bin 855 tona ulaştı. Ataşehir Hali’ne ise 21 bin 483 ton meyve ve 28 bin 122 ton sebze olmak üzere toplam 49 bin 605 ton ürün taşındı. Böylece iki hale bir ayda gönderilen toplam miktar 77 bin 453 ton meyve ve 117 bin 7 ton sebze olmak üzere 194 bin 460 ton olarak kaydedildi.

Ocak ayında İstanbulluların meyvede en çok mandalinayı, sebzede ise domatesi tercih ettiği görüldü. Bayrampaşa Hali’ne ulaşan ürünler içinde 13 bin 280 ton mandalina ve 14 bin 263 ton domates yer aldı. Ataşehir Hali’ne ise 4 bin 908 ton mandalina ile 4 bin 762 ton domates getirildi. Böylece her iki hale toplam 18 bin 188 ton mandalina ve 19 bin 25 ton domates sevk edilmiş oldu.