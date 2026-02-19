Ocak Ayında İstanbullular En Çok Mandalina ve Domatesi Tercih Etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü, geçen ay kentte tüketilen meyve ve sebze miktarlarını açıkladı. Buna göre Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde ocak ayında 29 çeşit meyve ve 46 çeşit sebze olmak üzere toplam 75 farklı ürün satışa sunuldu.
Açıklamada, yılın ilk ayında meyvede en fazla mandalinanın, sebzede ise domatesin tercih edildiği belirtildi.
İstanbullular en çok onları tercih etti.
