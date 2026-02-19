onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ocak Ayında İstanbullular En Çok Mandalina ve Domatesi Tercih Etti

Ocak Ayında İstanbullular En Çok Mandalina ve Domatesi Tercih Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.02.2026 - 18:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü, geçen ay kentte tüketilen meyve ve sebze miktarlarını açıkladı. Buna göre Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde ocak ayında 29 çeşit meyve ve 46 çeşit sebze olmak üzere toplam 75 farklı ürün satışa sunuldu.

Açıklamada, yılın ilk ayında meyvede en fazla mandalinanın, sebzede ise domatesin tercih edildiği belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbullular en çok onları tercih etti.

İstanbullular en çok onları tercih etti.

Ataşehir Meyve ve Sebze Hali’nde ocak ayında 28 çeşit meyve ve 45 çeşit sebze olmak üzere toplam 73 farklı ürün işlem gördü. Aynı dönemde Bayrampaşa Hali’ne 55 bin 970 ton meyve ve 88 bin 885 ton sebze sevk edilirken, toplam ürün miktarı 144 bin 855 tona ulaştı. Ataşehir Hali’ne ise 21 bin 483 ton meyve ve 28 bin 122 ton sebze olmak üzere toplam 49 bin 605 ton ürün taşındı. Böylece iki hale bir ayda gönderilen toplam miktar 77 bin 453 ton meyve ve 117 bin 7 ton sebze olmak üzere 194 bin 460 ton olarak kaydedildi.

Ocak ayında İstanbulluların meyvede en çok mandalinayı, sebzede ise domatesi tercih ettiği görüldü. Bayrampaşa Hali’ne ulaşan ürünler içinde 13 bin 280 ton mandalina ve 14 bin 263 ton domates yer aldı. Ataşehir Hali’ne ise 4 bin 908 ton mandalina ile 4 bin 762 ton domates getirildi. Böylece her iki hale toplam 18 bin 188 ton mandalina ve 19 bin 25 ton domates sevk edilmiş oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın