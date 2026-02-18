onedio
Almanya'da Almanca'dan Sonra İkinci Dil Türkçe Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
19.02.2026 - 00:33

Almanya’da evlerde konuşulan Almanca dışındaki diller arasında en yaygın dil Türkçe oldu. Federal İstatistik Dairesi’nin 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü kapsamında açıkladığı verilere göre, 2024’te Almanca dışında evde ağırlıklı veya tamamen bir dil kullanan 15,5 milyon kişi bulunuyor. Bu kişilerin yüzde 14’ü Türkçe konuşurken, onu yüzde 12 ile Rusça ve yüzde 9 ile Arapça takip ediyor.

Türkçe'nin ağırlığı dikkat çekiyor.

Almanya’da evlerde Almanca dışındaki diller arasında en yaygın dil Türkçe oldu. Federal İstatistik Dairesi’nin 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü verilerine göre, 2024’te evde Almanca dışında bir dili ağırlıklı veya tamamen kullanan 15,5 milyon kişi bulunuyor. Bu grubun yüzde 14’ü Türkçe konuşurken, yüzde 12’si Rusça, yüzde 9’u Arapça kullanıyor.

Göçmen kökenli 21,4 milyon kişinin dil kullanımına bakıldığında, Türkçe belirgin bir ağırlık gösteriyor. Bu nüfusun yüzde 55’i evde Almanca ile birlikte en az bir başka dil konuşurken, yüzde 22’si yalnızca Almanca kullanıyor.

Nüfusun %6'sı hiç Almanca konuşmuyor.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Almanya’da ev içi iletişimde en baskın dil hâlâ Almanca. 2024’te nüfusun yüzde 77’si evde yalnızca Almanca konuştuğunu belirtirken, yüzde 17’si Almanca ile birlikte en az bir başka dili daha kullanıyor.

Çok dilli hanelerde ise Almanca hâlâ önemli; bu gruptakilerin yüzde 26’sı ağırlıklı olarak Almanca konuşurken, yüzde 74’ü başka bir dili baskın olarak kullanıyor. Nüfusun yüzde 6’sı ise evde yalnızca diğer dilleri konuşuyor.

Federal İstatistik Dairesi, verilerin Almanya’daki dil çeşitliliğinin göçmen kökenli nüfusla arttığını, ancak Almancanın hâlâ en baskın dil olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
