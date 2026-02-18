Almanya'da Almanca'dan Sonra İkinci Dil Türkçe Oldu

Almanya’da evlerde Almanca dışındaki diller arasında en yaygın dil Türkçe oldu. Federal İstatistik Dairesi’nin 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü verilerine göre, 2024’te evde Almanca dışında bir dili ağırlıklı veya tamamen kullanan 15,5 milyon kişi bulunuyor. Bu grubun yüzde 14’ü Türkçe konuşurken, yüzde 12’si Rusça, yüzde 9’u Arapça kullanıyor.

Göçmen kökenli 21,4 milyon kişinin dil kullanımına bakıldığında, Türkçe belirgin bir ağırlık gösteriyor. Bu nüfusun yüzde 55’i evde Almanca ile birlikte en az bir başka dil konuşurken, yüzde 22’si yalnızca Almanca kullanıyor.