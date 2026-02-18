Almanya'da Almanca'dan Sonra İkinci Dil Türkçe Oldu
Almanya’da evlerde konuşulan Almanca dışındaki diller arasında en yaygın dil Türkçe oldu. Federal İstatistik Dairesi’nin 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü kapsamında açıkladığı verilere göre, 2024’te Almanca dışında evde ağırlıklı veya tamamen bir dil kullanan 15,5 milyon kişi bulunuyor. Bu kişilerin yüzde 14’ü Türkçe konuşurken, onu yüzde 12 ile Rusça ve yüzde 9 ile Arapça takip ediyor.
Türkçe'nin ağırlığı dikkat çekiyor.
Nüfusun %6'sı hiç Almanca konuşmuyor.
