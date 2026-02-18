JP Morgan'dan Yeni Altın Tahmini Geldi: Ralli Bitti mi?
JPMorgan, altın fiyatlarındaki yükselişin yavaşlayacağı beklentilerine rağmen, rallinin süreceğini öngördü. Son beş yılda yüzde 170’in üzerinde değer kazanan altının, küresel jeopolitik gerilimler ve rezerv çeşitlendirme eğilimiyle desteklendiği vurgulandı. Banka, özellikle merkez bankalarının güçlü alımları sayesinde altına olan talebin 2026 yılına kadar yüksek seyredeceğini belirtti.
Ralli hız kesmeyecek.
Ankete göre merkez bankalarının yüzde 95’i rezervlerin artmasını bekliyor.
Bireysel yatırımcı altından vazgeçmiyor.
