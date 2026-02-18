onedio
JP Morgan'dan Yeni Altın Tahmini Geldi: Ralli Bitti mi?

Hakan Karakoca
18.02.2026 - 23:52

JPMorgan, altın fiyatlarındaki yükselişin yavaşlayacağı beklentilerine rağmen, rallinin süreceğini öngördü. Son beş yılda yüzde 170’in üzerinde değer kazanan altının, küresel jeopolitik gerilimler ve rezerv çeşitlendirme eğilimiyle desteklendiği vurgulandı. Banka, özellikle merkez bankalarının güçlü alımları sayesinde altına olan talebin 2026 yılına kadar yüksek seyredeceğini belirtti.

Ralli hız kesmeyecek.

JPMorgan, altındaki rallinin yavaşlayacağı beklentilerini doğru bulmadığını açıkladı. Son beş yılda yüzde 170’i aşan artışın, küresel gerilimler ve bölgesel ayrışmalarla tetiklendiği vurgulandı.

Banka, artan jeopolitik riskler ve küresel bloklaşmanın yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdiğini, bu durum sürdükçe altına olan talebin uzun süre yüksek kalacağını belirtti.

Ankete göre merkez bankalarının yüzde 95’i rezervlerin artmasını bekliyor.

JPMorgan’a göre altın fiyatlarını esas belirleyen unsur merkez bankalarının alımları. 2022’de Rusya-Ukrayna savaşı sonrası küresel altın alımları iki katına çıktı ve altının rezervlerdeki güvenli varlık rolünü güçlendirdi. Gelişen piyasalarda altının rezerv içindeki payı 2025’te yüzde 19’a ulaşırken, gelişmiş ülkelerde yüzde 47 seviyesinde. Çin’de altın payı yüzde 8,6 ile düşük, ek alım için alan var. Ankete göre merkez bankalarının yüzde 95’i rezervlerin artmasını bekliyor, bu da alımların güçlü kalacağını gösteriyor.

Bireysel yatırımcı altından vazgeçmiyor.

JPMorgan’a göre bireysel yatırımcılar altına yönelmeyi sürdürse de altın destekli ETF’lerdeki varlıklar hâlâ pandemi zirvesinin altında. Küresel ETF’lerde yaklaşık 100 milyon ons altın bulunuyor, 2020’deki 110 milyon ons seviyesinin gerisinde. ETF’lerdeki altın, dünya merkez bankası rezervlerinin yalnızca yüzde 8’ini oluşturuyor, bu da fiyat ve talepte merkez bankalarının bireysel yatırımcılardan daha etkili olduğunu gösteriyor.

