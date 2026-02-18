JP Morgan'dan Yeni Altın Tahmini Geldi: Ralli Bitti mi?

JPMorgan’a göre altın fiyatlarını esas belirleyen unsur merkez bankalarının alımları. 2022’de Rusya-Ukrayna savaşı sonrası küresel altın alımları iki katına çıktı ve altının rezervlerdeki güvenli varlık rolünü güçlendirdi. Gelişen piyasalarda altının rezerv içindeki payı 2025’te yüzde 19’a ulaşırken, gelişmiş ülkelerde yüzde 47 seviyesinde. Çin’de altın payı yüzde 8,6 ile düşük, ek alım için alan var. Ankete göre merkez bankalarının yüzde 95’i rezervlerin artmasını bekliyor, bu da alımların güçlü kalacağını gösteriyor.