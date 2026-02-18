onedio
Galatasaray-Juventus Maçında Yaşanan Yayın Hatasının Sebebi Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.02.2026 - 21:18

Galatasaray, Juventus ile evinde oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında TRT yayınında aksaklıklar yaşandı. Heyecanın yüksek olduğu ve bol gollü geçen karşılaşmada, geniş açılı kameranın arızalanması nedeniyle bir süre milyonlarca izleyici maçı saha kenarı kamerasından takip etmek zorunda kaldı. Ayrıca gol tekrarları ve skor grafikleri ekranda yer almadı.

Bu sorunun neden kaynaklandığı anlaşılamazken bugün ise soruna dair bilgiler gelmeye başladı.

Haluk Yürekli ve İbrahim Seten konuya dair ulaştıkları bilgileri paylaştılar.

Spor yorumcuları İbrahim Seten ve Haluk Yürekli, katıldıkları programda TRT ekranlarında yaşanan teknik bir arızayı sert sözlerle eleştirdi. Seten, yaşanan durumu 'büyük skandal' olarak nitelendirirken, Yürekli yedekleme sisteminin olmamasına tepki gösterdi.

"Personel hatası değil"

Olayın perde arkasını anlatan İbrahim Seten, arızanın bir yönetmen veya personel hatası değil, doğrudan cihaz kilitlenmesi olduğunu belirtti. Seten, şunları söyledi:

'Resim masası kilitlenmiş, cihazı yeniden başlatmak 7,5 dakika sürmüş. Reset atmışlar makineye. Bu ancak köy televizyonlarında olacak bir hata. 7,5 dakika boyunca karanlığa düşüyorsun ve yayını sadece pilot kameradan (tek açı) yürütmek zorunda kalıyorsun. Bu gerçekten büyük bir skandal.'

Haluk Yürekli de "yedeksiz" çalıştırılma konusuna dikkat çekti.

Teknik detaylara değinen Haluk Yürekli ise sistemin yedeksiz çalıştırılmasına dikkat çekti. Reji masasının işleyişini açıklayan Yürekli, şu eleştirilerde bulundu:

'Rejide 5, 6, 7. kameralar arasında geçiş yaparsın ama bu sistemi mutlaka yedeklemen lazım. Yedekleme yapılmadığı için cihaz bozulunca reset atmak zorunda kalmışlar. Peki, ya reset atılamasaydı? Tüm maçı tek kameradan mı izleyecektik?'

