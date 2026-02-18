Galatasaray-Juventus Maçında Yaşanan Yayın Hatasının Sebebi Belli Oldu

Galatasaray, Juventus ile evinde oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında TRT yayınında aksaklıklar yaşandı. Heyecanın yüksek olduğu ve bol gollü geçen karşılaşmada, geniş açılı kameranın arızalanması nedeniyle bir süre milyonlarca izleyici maçı saha kenarı kamerasından takip etmek zorunda kaldı. Ayrıca gol tekrarları ve skor grafikleri ekranda yer almadı.

Bu sorunun neden kaynaklandığı anlaşılamazken bugün ise soruna dair bilgiler gelmeye başladı.