Türkiye'den Fransa'ya Giden Kuru İncirlerde Kanserojen Madde 9 Kat Fazla Çıktı

Hakan Karakoca
18.02.2026 - 19:35

Fransa’da Gümrükler ve Dolaylı Vergiler Genel Müdürlüğü (DGDDI), Marsilya ve Port-de-Bouc’ta gerçekleştirilen kontrollerde, Avrupa Birliği sağlık kriterlerine uymayan toplam 64 ton gıda ürününe el konulduğunu duyurdu.

Yetkililer, el konulan ürünlerin 41 tonluk bölümünün Türkiye menşeli kuru incirlerden oluştuğunu bildirdi.

Numunelerde yasal sınırın beş katı "ochratoksin A" tespit edildi.

Le Figaro’nun aktardığına göre DGDDI, denetimleri ocak ayında Vitrolles’teki bir depoda gerçekleştirdi. 10 tonun üzerindeki kuru incir partisinden alınan numunede, ochratoksin A’nın yasal sınırın beş katını aştığı belirlendi.

Ochratoksin A, Aspergillus ve Penicillium türlerinin ürettiği yaygın bir mikotoksin olarak biliniyor. En sık tahıllar, kahve ve kuru meyvelerde görülüyor; insanlarda besin yoluyla alınıp kanda ve bazı dokularda birikebiliyor.

Türkiye çıkışlı ürünlerde 9 kat kanserojen madde tespit edildi.

Bunun ardından Türkiye çıkışlı dört ayrı kuru incir sevkiyatı daha incelendi ve bu partilerde toplam 30,5 ton ürüne el konuldu. Partilerden birinde ochratoksin A düzeyinin yasal sınırın dokuz katına ulaştığı belirlendi. Yetkililer, toksinin uygun olmayan kurutma ve depolama koşullarında oluşan küfler tarafından üretildiğini ve insan sağlığı açısından kanserojen kabul edildiğini bildirdi.

El konulan incirler ya imha edildi ya da Türkiye’ye iade edildi. Aynı operasyonda, Gine menşeli ve açıldığında güve ile kurtlanma tespit edilen 15 ton susam tohumu da piyasaya sürülmeden işlem gördü.

DGDDI verilerine göre 2025’te Marsilya ve Port-de-Bouc gümrüklerinde 659 sağlık kontrolü yapıldı; bunların 105’inde, yani yaklaşık yüzde 16’sında uygunsuzluk tespit edildi.

Fransa, Türkiye'nin incir ihracatında ikinci sırada.

2025 yılının Ekim ayında Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonunda kuru incir ihracatı tarihinde ilk kez 300 milyon dolar eşiğini geçti.

İhracat miktarı, bir önceki sezona kıyasla yüzde 3 düşüşle 61 bin 621 ton olarak gerçekleşti. Buna karşın döviz geliri yüzde 27 artarak 290 milyon 858 bin dolardan 369 milyon 759 bin dolara yükseldi.

Türkiye, 2024-2025 sezonunda 97 ülkeye kuru incir satışı yaptı. En büyük pazar 84,5 milyon dolarla ABD olurken, Fransa 43,2 milyon dolar, Almanya ise 42 milyon dolar tutarında ithalat gerçekleştirdi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
