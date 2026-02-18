Türkiye'den Fransa'ya Giden Kuru İncirlerde Kanserojen Madde 9 Kat Fazla Çıktı
Fransa’da Gümrükler ve Dolaylı Vergiler Genel Müdürlüğü (DGDDI), Marsilya ve Port-de-Bouc’ta gerçekleştirilen kontrollerde, Avrupa Birliği sağlık kriterlerine uymayan toplam 64 ton gıda ürününe el konulduğunu duyurdu.
Yetkililer, el konulan ürünlerin 41 tonluk bölümünün Türkiye menşeli kuru incirlerden oluştuğunu bildirdi.
Numunelerde yasal sınırın beş katı "ochratoksin A" tespit edildi.
Türkiye çıkışlı ürünlerde 9 kat kanserojen madde tespit edildi.
Fransa, Türkiye'nin incir ihracatında ikinci sırada.
