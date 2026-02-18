Türkiye'den Fransa'ya Giden Kuru İncirlerde Kanserojen Madde 9 Kat Fazla Çıktı

Bunun ardından Türkiye çıkışlı dört ayrı kuru incir sevkiyatı daha incelendi ve bu partilerde toplam 30,5 ton ürüne el konuldu. Partilerden birinde ochratoksin A düzeyinin yasal sınırın dokuz katına ulaştığı belirlendi. Yetkililer, toksinin uygun olmayan kurutma ve depolama koşullarında oluşan küfler tarafından üretildiğini ve insan sağlığı açısından kanserojen kabul edildiğini bildirdi.

El konulan incirler ya imha edildi ya da Türkiye’ye iade edildi. Aynı operasyonda, Gine menşeli ve açıldığında güve ile kurtlanma tespit edilen 15 ton susam tohumu da piyasaya sürülmeden işlem gördü.

DGDDI verilerine göre 2025’te Marsilya ve Port-de-Bouc gümrüklerinde 659 sağlık kontrolü yapıldı; bunların 105’inde, yani yaklaşık yüzde 16’sında uygunsuzluk tespit edildi.