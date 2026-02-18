onedio
Avrupa Birliği, 6 Bin 758 Euro Maaş Vereceği Personellerini Arıyor

Avrupa Birliği, 6 Bin 758 Euro Maaş Vereceği Personellerini Arıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.02.2026 - 19:08

Brüksel merkezli Avrupa Personel Seçim Ofisi (EPSO), uzun bir aranın ardından AD5 yarışmasını yeniden başlattı. AD5, Avrupa Komisyonu’nda kalıcı memur olmanın temel giriş yolu olarak kabul ediliyor. Yaklaşık yedi yıl sonra tekrar devreye alınan bu süreç, AB kurumlarında kariyer hedefleyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Yarışmanın yeniden açılmasıyla birlikte Brüksel, Avrupa’daki en prestijli kamu kariyerlerinden birine erişim imkanı sağlıyor.

6 bin 758 Euro başlangıç maaşı olacak.

6 bin 758 Euro başlangıç maaşı olacak.

Yaklaşık 50 ila 60 bin adayın, 1.490 kişilik yedek listeye girebilmek için EPSO sınavına başvurması bekleniyor. Bu adaylar arasından yaklaşık 750’sinin kalıcı kadro elde edeceği belirtiliyor.

Göreve başlayacak personel için başlangıç maaşının aylık 6 bin 758 euroya kadar çıkabileceği ifade edilirken, pozisyonun uzun vadeli iş güvencesi sunduğu da vurgulanıyor.

10 Mart'a kadar başvurular açık olacak.

10 Mart'a kadar başvurular açık olacak.

Adayların muhakeme yeteneği, Avrupa Birliği bilgisi, dijital beceriler ve politika yazımı alanlarında kapsamlı çevrim içi sınavlardan geçmesi gerekecek.

İşe alım süreci, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yeni nesil kadroları güçlendirme hedefi doğrultusunda yürütülüyor. Çok sayıda üst düzey yetkilinin emeklilik aşamasına yaklaşması ve kurumların dijital kapasitesini artırma ihtiyacı bu süreci hızlandırıyor.

Başvurular 10 Mart’a kadar kabul edilecek. Süreci başarıyla tamamlayan adayların ise iki yıl içinde göreve başlaması öngörülüyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
