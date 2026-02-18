Avrupa Birliği, 6 Bin 758 Euro Maaş Vereceği Personellerini Arıyor

Brüksel merkezli Avrupa Personel Seçim Ofisi (EPSO), uzun bir aranın ardından AD5 yarışmasını yeniden başlattı. AD5, Avrupa Komisyonu’nda kalıcı memur olmanın temel giriş yolu olarak kabul ediliyor. Yaklaşık yedi yıl sonra tekrar devreye alınan bu süreç, AB kurumlarında kariyer hedefleyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Yarışmanın yeniden açılmasıyla birlikte Brüksel, Avrupa’daki en prestijli kamu kariyerlerinden birine erişim imkanı sağlıyor.