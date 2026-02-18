Avrupa Birliği, 6 Bin 758 Euro Maaş Vereceği Personellerini Arıyor
Brüksel merkezli Avrupa Personel Seçim Ofisi (EPSO), uzun bir aranın ardından AD5 yarışmasını yeniden başlattı. AD5, Avrupa Komisyonu’nda kalıcı memur olmanın temel giriş yolu olarak kabul ediliyor. Yaklaşık yedi yıl sonra tekrar devreye alınan bu süreç, AB kurumlarında kariyer hedefleyenler için önemli bir fırsat sunuyor.
Yarışmanın yeniden açılmasıyla birlikte Brüksel, Avrupa’daki en prestijli kamu kariyerlerinden birine erişim imkanı sağlıyor.
6 bin 758 Euro başlangıç maaşı olacak.
10 Mart'a kadar başvurular açık olacak.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
