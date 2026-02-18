onedio
Dünya İslam Birliği, Hangi Ülkede Ne Kadar Süre Oruç Tutulacağını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.02.2026 - 18:02

Dünya genelinde Müslümanlar, ramazan ayına 18 veya 19 Şubat’ta başlamaya hazırlanıyor. Oruç süreleri ise ülkelerin coğrafi konumuna ve gün uzunluğuna göre değişiklik gösterecek.

Yaklaşık 2 milyarı aşkın Müslüman için ramazandaki günlük oruç süresi, enlem ve mevsimsel döngüye bağlı olarak farklılık gösteriyor. Bu yıl sürelerin ortalama 12 ila 15 saat arasında olması bekleniyor.

Kuzey yarım kürede yaşayanlar için oruç süreleri geçen yıla kıyasla bir miktar daha kısa olacak ve 2031’e kadar kademeli olarak azalmayı sürdürecek. 2031’de kuzey yarım kürede en kısa, güney yarım kürede ise en uzun oruç süreleri yaşanacak.

2047 yılında ise durum tersine dönecek; kuzey yarım kürede en uzun, güney yarım kürede ise en kısa oruç süreleri görülecek.

Kuzey yarım küre güney yarım küredeki mevsim geçişleri sürelerde etkili oluyor.

Kuzey yarım kürede kıştan bahara geçiş süreci yaşandığı için ramazanın ilk günlerinde ortalama 12-13 saat civarında olan oruç süresi, ay ilerledikçe artış gösterecek. Günlerin uzamasına paralel olarak iftar vakti de daha geç saatlere kayacak.

Güney yarım kürede ise yaz mevsimi etkisini sürdürüyor. Şili, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi ülkelerde ramazanın ilk gününde oruç süresinin 14-15 saate kadar çıkması öngörülüyor. Ancak ay boyunca gündüz süreleri kısalacağı için oruç saatlerinde düşüş yaşanacak.

"En uzun süre oruç tutulacak" şehirler arasında Reykjavik var.

Ramazanın olası son günü olan 19 Mart’ta oruç süreleri, ayın hangi tarihte başladığına bağlı olarak farklılık gösterecek.

Yapılan hesaplamalara göre ramazanın son gününde en uzun oruç, 15 saat 3 dakika ile İzlanda’nın Reykjavik ve Grönland’ın Nuuk kentlerinde tutulacak.

Ayın ilk günlerinde 15 saat 22 dakikayla en uzun orucun kaydedildiği Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde ise süre yaklaşık 2 saat azalarak 13 saat 46 dakikaya inecek.

En kısa oruç ise Finlandiya'da tutulacak.

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği’nin verilerine göre, başkentler esas alınarak yapılan hesaplamalarda ramazanın ilk gününe ilişkin bazı ülkelerde oruç süreleri şu şekilde sıralanıyor:

  • Finlandiya: 11 saat 53 dakika (en kısa süre)

  • İngiltere: 12 saat 8 dakika

  • Türkiye: 12 saat 23 dakika

  • İspanya: 12 saat 23 dakika

  • ABD: 12 saat 25 dakika

  • Japonya: 12 saat 27 dakika

  • Pakistan: 12 saat 30 dakika

  • Suudi Arabistan: 12 saat 42 dakika

  • Endonezya: 13 saat 28 dakika

  • Brezilya: 13 saat 47 dakika

  • Güney Afrika: 14 saat 13 dakika

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
