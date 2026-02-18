Dünya İslam Birliği, Hangi Ülkede Ne Kadar Süre Oruç Tutulacağını Açıkladı

Dünya genelinde Müslümanlar, ramazan ayına 18 veya 19 Şubat’ta başlamaya hazırlanıyor. Oruç süreleri ise ülkelerin coğrafi konumuna ve gün uzunluğuna göre değişiklik gösterecek.

Yaklaşık 2 milyarı aşkın Müslüman için ramazandaki günlük oruç süresi, enlem ve mevsimsel döngüye bağlı olarak farklılık gösteriyor. Bu yıl sürelerin ortalama 12 ila 15 saat arasında olması bekleniyor.

Kuzey yarım kürede yaşayanlar için oruç süreleri geçen yıla kıyasla bir miktar daha kısa olacak ve 2031’e kadar kademeli olarak azalmayı sürdürecek. 2031’de kuzey yarım kürede en kısa, güney yarım kürede ise en uzun oruç süreleri yaşanacak.

2047 yılında ise durum tersine dönecek; kuzey yarım kürede en uzun, güney yarım kürede ise en kısa oruç süreleri görülecek.