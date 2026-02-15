onedio
Bu Tabelayı Görenler Şaşırıyor: Bu Tabela Ne Anlama Geliyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
15.02.2026

Polonya’nın ana yolları ve ormanlık alanlarında görülen, üzerinde kadın silüeti ile lamba direği bulunan trafik tabelası, sosyal medyada “dünyanın en ilginç trafik tabelası” olarak anılmaya başladı. Özellikle Varşova, Wroclaw ve Poznan arasındaki bağlantı güzergâhları başta olmak üzere ülke genelindeki birçok stratejik noktada bu tabelalara rastlanıyor.

Yetkililer "yol güvenliği için" diye duyurdu.

Tabeladaki dikkat çekici figür ilk bakışta farklı yorumlansa da, yerel yönetimler tarafından tamamen trafik güvenliği amacıyla konumlandırıldı. Bölgede seks işçilerinin bulunması nedeniyle sürücülerin ani fren yapması, durması ya da yayaların kontrolsüz şekilde yola çıkması ciddi kazalara yol açıyordu. Emniyet birimleri ve belediyeler, bu işaretlerle sürücüleri “beklenmedik duraklama ve yaya hareketliliği olabilir” uyarısıyla bilgilendirerek zincirleme kazaların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Avrupa'da da çeşitli noktalarda bu tabela kullanılıyor.

Polonya’daki bu özgün tasarım dünya genelinde en çok bilinen örnek olsa da benzer uyarı levhalarına İtalya gibi bazı Avrupa ülkelerinde de rastlanıyor. İtalya’nın kimi bölgelerinde “Dikkat Seks İşçileri” ibaresi taşıyan tabelalar kullanılıyor.

Ancak Polonya’da sarı zemin üzerine siyah silüetle hazırlanan minimalist tasarım, çarpıcı görünümü sayesinde “dünyanın en ilginç tabelaları” listelerinde üst sıralarda gösteriliyor. Özellikle akşam saatlerinde görüşün azaldığı orman yollarında sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla yerleştirilen levhalar, zamanla turistlerin de en çok fotoğrafladığı unsurlardan biri haline geldi.

