Bu Tabelayı Görenler Şaşırıyor: Bu Tabela Ne Anlama Geliyor?
Polonya’nın ana yolları ve ormanlık alanlarında görülen, üzerinde kadın silüeti ile lamba direği bulunan trafik tabelası, sosyal medyada “dünyanın en ilginç trafik tabelası” olarak anılmaya başladı. Özellikle Varşova, Wroclaw ve Poznan arasındaki bağlantı güzergâhları başta olmak üzere ülke genelindeki birçok stratejik noktada bu tabelalara rastlanıyor.
Yetkililer "yol güvenliği için" diye duyurdu.
Avrupa'da da çeşitli noktalarda bu tabela kullanılıyor.
