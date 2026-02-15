Bu Tabelayı Görenler Şaşırıyor: Bu Tabela Ne Anlama Geliyor?

Polonya’daki bu özgün tasarım dünya genelinde en çok bilinen örnek olsa da benzer uyarı levhalarına İtalya gibi bazı Avrupa ülkelerinde de rastlanıyor. İtalya’nın kimi bölgelerinde “Dikkat Seks İşçileri” ibaresi taşıyan tabelalar kullanılıyor.

Ancak Polonya’da sarı zemin üzerine siyah silüetle hazırlanan minimalist tasarım, çarpıcı görünümü sayesinde “dünyanın en ilginç tabelaları” listelerinde üst sıralarda gösteriliyor. Özellikle akşam saatlerinde görüşün azaldığı orman yollarında sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla yerleştirilen levhalar, zamanla turistlerin de en çok fotoğrafladığı unsurlardan biri haline geldi.