Özel Siparişle Çalışan Usta, Günde Sadece 7 Tespih Yapıyor

Hakan Karakoca
15.02.2026 - 21:18

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan tespih ustası Halis Aydın, 45 yıldır oltu taşını işleyerek tespih üretiyor. Siparişe göre günlük 5-7 adet tespih hazırlayan deneyimli usta, el emeği ürünlerini 2 bin ile 6 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.

45 yıldır Oltu taşı tesbihi yapıyor.

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Yasin Haşimoğlu Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Halis Aydın, ilkokulun ardından aile büyüklerinden öğrendiği tespih ustalığını uzun yıllardır sürdürüyor. Yaklaşık 45 yıldır Oltu taşını işleyen Aydın, mesleğini evinin bahçesinde kurduğu küçük atölyede yaşatmaya devam ediyor.

Günde en fazla 7 tane üretiyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla tezgâhının başına geçen Aydın, akşam ezanına kadar aralıksız çalışarak günde ortalama 5 ila 7 tespih hazırlıyor. Ustanın el emeğiyle şekillenen oltu taşı tespihler, hem koleksiyonerlerin hem de vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Genellikle sipariş üzerine çalıştığını belirten Aydın, tespihlerin fiyatının boyut ve işçiliğe göre 2 bin liradan başlayıp 6 bin liraya kadar yükseldiğini söyledi. Ürünlerini çoğunlukla sade tasarlamayı tercih ettiğini vurgulayan usta, aşırı işlemenin Oltu taşının doğal dokusunu ve değerini gölgelediğini ifade etti.

Oltu taşı tespih geleneğini sürdürmeye kararlı olduğunu dile getiren Halis Aydın, mesleğini gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

