Özel Siparişle Çalışan Usta, Günde Sadece 7 Tespih Yapıyor
45 yıldır Oltu taşı tesbihi yapıyor.
Günde en fazla 7 tane üretiyor.
Fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor.
