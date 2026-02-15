Özel Siparişle Çalışan Usta, Günde Sadece 7 Tespih Yapıyor

Genellikle sipariş üzerine çalıştığını belirten Aydın, tespihlerin fiyatının boyut ve işçiliğe göre 2 bin liradan başlayıp 6 bin liraya kadar yükseldiğini söyledi. Ürünlerini çoğunlukla sade tasarlamayı tercih ettiğini vurgulayan usta, aşırı işlemenin Oltu taşının doğal dokusunu ve değerini gölgelediğini ifade etti.

Oltu taşı tespih geleneğini sürdürmeye kararlı olduğunu dile getiren Halis Aydın, mesleğini gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.