İngiltere Merkezli Fast Food Zinciri Zarar Ettiği İçin Şubelerini Kapatmaya Başladı

Leon Restaurants, 2021’de EG Group’a satılmış, ancak bu dönemde finansal baskılarla karşı karşıya kalmıştı. Markanın kurucu ortağı John Vincent, Ekim 2025’te şirketi yeniden devraldı. Vincent, artan vergi yükü ve markanın temel değerlerinden uzaklaşmasını mali sıkıntıların başlıca nedenleri arasında gösterirken, Asda’nın son iki yıldaki önceliklerinin Leon’un stratejisiyle tam örtüşmediğini ifade etti.

Şirket yönetimi, işten çıkarılan çalışanların bir bölümünü diğer şubelere kaydırmaya çalıştıklarını, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise yasal tazminat süreçlerinin işletildiğini açıkladı.