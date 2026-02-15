İngiltere Merkezli Fast Food Zinciri Zarar Ettiği İçin Şubelerini Kapatmaya Başladı
Leon Restaurants, İngiltere’de yakaladığı hızlı büyümenin ardından mali darboğaza girerek yeniden yapılandırma sürecine başladı. Hellimli burgerleri ve waffle patatesleriyle tanınan zincir, Aralık 2025’te mahkeme denetiminde başlatılan süreç sonrasında 22 şubesini kapatırken 244 çalışanın işine son verdi.
Şirket yönetimi, operasyonların devamlılığını sağlamak amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma planının devreye alındığını duyurdu.
Çalışan sayısında azalmaya gidiyorlar.
Çalışanlar başka şubelere yönlendirildi.
Olm siz hasta mısınız? Sabahtan akşama ingiltere haberleri.
Bu kafayla giderseniz sizin de ofisi kapatmanız yakındır.
çok ta zübük ümde