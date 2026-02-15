onedio
İngiltere Merkezli Fast Food Zinciri Zarar Ettiği İçin Şubelerini Kapatmaya Başladı

İngiltere Merkezli Fast Food Zinciri Zarar Ettiği İçin Şubelerini Kapatmaya Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.02.2026 - 19:07

Leon Restaurants, İngiltere’de yakaladığı hızlı büyümenin ardından mali darboğaza girerek yeniden yapılandırma sürecine başladı. Hellimli burgerleri ve waffle patatesleriyle tanınan zincir, Aralık 2025’te mahkeme denetiminde başlatılan süreç sonrasında 22 şubesini kapatırken 244 çalışanın işine son verdi.

Şirket yönetimi, operasyonların devamlılığını sağlamak amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma planının devreye alındığını duyurdu.

Çalışan sayısında azalmaya gidiyorlar.

Çalışan sayısında azalmaya gidiyorlar.

Leon Restaurants tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin toplam çalışan sayısı 573’e düştü. Zincirin mali tabloları son üç yılda ciddi kayıplara işaret ediyor. 2023’te 12,5 milyon sterlin, 2024’te 8,3 milyon sterlin zarar açıklayan şirketin, 2025 yılı zararının da yaklaşık 10 milyon sterlin seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

Çalışanlar başka şubelere yönlendirildi.

Çalışanlar başka şubelere yönlendirildi.

Leon Restaurants, 2021’de EG Group’a satılmış, ancak bu dönemde finansal baskılarla karşı karşıya kalmıştı. Markanın kurucu ortağı John Vincent, Ekim 2025’te şirketi yeniden devraldı. Vincent, artan vergi yükü ve markanın temel değerlerinden uzaklaşmasını mali sıkıntıların başlıca nedenleri arasında gösterirken, Asda’nın son iki yıldaki önceliklerinin Leon’un stratejisiyle tam örtüşmediğini ifade etti.

Şirket yönetimi, işten çıkarılan çalışanların bir bölümünü diğer şubelere kaydırmaya çalıştıklarını, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise yasal tazminat süreçlerinin işletildiğini açıkladı.

Gamefry

Olm siz hasta mısınız? Sabahtan akşama ingiltere haberleri.

Bozkurt

Bu kafayla giderseniz sizin de ofisi kapatmanız yakındır.