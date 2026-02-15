onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ruslar Yurt Dışı Seyahatlerine Milyarlarca Dolar Harcadı: Zirvede Türkiye Var

Ruslar Yurt Dışı Seyahatlerine Milyarlarca Dolar Harcadı: Zirvede Türkiye Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.02.2026 - 18:37

Rusya vatandaşları geçen yıl yurt dışı seyahatlerde yaklaşık 50 milyar dolar harcadı. The Moscow Times, güçlü ruble ve artan uçuş bağlantılarının turizm talebini yükselttiğini belirtti. Rusya Merkez Bankası verilerine göre seyahat kalemindeki hizmet ithalatı 49,7 milyar dolara ulaştı.

Harcamalar önceki yıla kıyasla 10,9 milyar dolar artarken, Aralık’ta 5,67 milyar dolarla zirve görüldü. Banka, artışı yıl sonuna özgü turizm hareketliliğiyle ilişkilendirdi. Yabancı ziyaretçilerin Rusya’daki harcamaları 8,9 milyar dolara çıksa da, seyahat kalemindeki açık belirgin şekilde genişledi.

Kaynak - Gazete Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye birinci sırada

Türkiye birinci sırada

Rusya Merkez Bankası, cari fazlaın 2025’te üçte bir azalarak 62,6 milyar dolardan 41,4 milyar dolara gerilemesini; ihracattaki düşüş ve hizmet ithalatındaki sert artışla açıkladı. Sınır verilerine göre yurt dışı turist sayısı %15,6 artışla 13,4 milyona çıktı; toplam çıkışlar %8 yükselerek 31,5 milyona ulaştı.

Türkiye 4,61 milyon ziyaretle ilk sıradaki yerini korurken, Birleşik Arap Emirlikleri ikinci oldu. Mısır, Çin ve Tayland de öne çıktı; Tayland düşüş yaşayan tek büyük pazar oldu. Rusya Tur Operatörleri Birliği verilerine göre paket tur satışları %25-30 arttı.

Çin, pazardaki ağırlığını artırmak için vizesiz seyahat programını başlattı.

Çin, pazardaki ağırlığını artırmak için vizesiz seyahat programını başlattı.

Vietnam, Çin, Küba ve Umman gibi tropikal noktalara başlatılan uzun menzilli direkt uçuşlar, talepteki artışın başlıca nedenleri arasında gösterildi. Çin’in eylülde Rus turistlere vizesiz giriş hakkı tanıması da ziyaretçi sayısını rekor düzeye taşıyarak bu ülkeye yönelik tur satışlarını hızlandırdı.

Resmi yıllık iç turizm verileri henüz yayımlanmazken, Başbakan Yardımcısı Dmitry Chernyshenko, yurt içi seyahatlerin ilk 11 ayda %5 artışla 82,9 milyona ulaştığını açıkladı. Buna karşın Rusya Tur Operatörleri Birliği, organize iç tur satışlarının %11 gerilediğini bildirdi. Yavaşlamada, Krasnodar Krayı ve özellikle yakıt sızıntısı sonrası plajların kapalı kaldığı Anapa’ya yönelik talep düşüşünün etkili olduğu belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın