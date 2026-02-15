Ruslar Yurt Dışı Seyahatlerine Milyarlarca Dolar Harcadı: Zirvede Türkiye Var

Rusya Merkez Bankası, cari fazlaın 2025’te üçte bir azalarak 62,6 milyar dolardan 41,4 milyar dolara gerilemesini; ihracattaki düşüş ve hizmet ithalatındaki sert artışla açıkladı. Sınır verilerine göre yurt dışı turist sayısı %15,6 artışla 13,4 milyona çıktı; toplam çıkışlar %8 yükselerek 31,5 milyona ulaştı.

Türkiye 4,61 milyon ziyaretle ilk sıradaki yerini korurken, Birleşik Arap Emirlikleri ikinci oldu. Mısır, Çin ve Tayland de öne çıktı; Tayland düşüş yaşayan tek büyük pazar oldu. Rusya Tur Operatörleri Birliği verilerine göre paket tur satışları %25-30 arttı.