Ruslar Yurt Dışı Seyahatlerine Milyarlarca Dolar Harcadı: Zirvede Türkiye Var
Rusya vatandaşları geçen yıl yurt dışı seyahatlerde yaklaşık 50 milyar dolar harcadı. The Moscow Times, güçlü ruble ve artan uçuş bağlantılarının turizm talebini yükselttiğini belirtti. Rusya Merkez Bankası verilerine göre seyahat kalemindeki hizmet ithalatı 49,7 milyar dolara ulaştı.
Harcamalar önceki yıla kıyasla 10,9 milyar dolar artarken, Aralık’ta 5,67 milyar dolarla zirve görüldü. Banka, artışı yıl sonuna özgü turizm hareketliliğiyle ilişkilendirdi. Yabancı ziyaretçilerin Rusya’daki harcamaları 8,9 milyar dolara çıksa da, seyahat kalemindeki açık belirgin şekilde genişledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye birinci sırada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin, pazardaki ağırlığını artırmak için vizesiz seyahat programını başlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın