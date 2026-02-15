NBA All-Star'da Alperen Şengün'e İsrailli Deni Avdija Soruldu

Alperen kendisine yöneltilen soruya şu şekilde cevap verdi:

'Ülkeler arasındaki konu bizim işimizden çok daha büyük. Biz burada sadece ülkelerimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz.

Deni çok çalışkan bir oyuncu, harika bir insan. Ligdeki iyi arkadaşlarımdan biri.

Biz burada sadece sevdiğimiz işi yapıyoruz. Diğer şeyler bizim kontrolümüzde değil. Umarım tüm dünyada barış sağlanır.'