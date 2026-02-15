NBA All-Star'da Alperen Şengün'e İsrailli Deni Avdija Soruldu
NBA All-Star organizasyonunda basketbolcularla röportajlar, özel videolar gelmeye devam ediyor. Deni Avdija, All-Star'daki en tartışmalı isimlerden biri olarak öne çıkıyor. İsrailli basketbolcuyla ilgili Alperen Şengün'e de mikrofon uzatıldı.
Alperen ise Avdija'nın iyi arkadaşı olduğunu söyledi.
Alperen Şengün üst üste ikinci kez All-Star seçildi.
Alperen, Avdija ile iyi arkadaş olduğunu söyledi.
Bu açıklama karşılıklı tepkileri getirdi.
