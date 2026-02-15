onedio
NBA All-Star'da Alperen Şengün'e İsrailli Deni Avdija Soruldu

Hakan Karakoca
15.02.2026 - 17:00

NBA All-Star organizasyonunda basketbolcularla röportajlar, özel videolar gelmeye devam ediyor. Deni Avdija, All-Star'daki en tartışmalı isimlerden biri olarak öne çıkıyor. İsrailli basketbolcuyla ilgili Alperen Şengün'e de mikrofon uzatıldı. 

Alperen ise Avdija'nın iyi arkadaşı olduğunu söyledi.

Alperen Şengün üst üste ikinci kez All-Star seçildi.

Alperen'in başarısı ülkemizi gururlandırırken İsrailli basketbolcu Avdija'nın da All-Star seçilmesi Filistin yanlısı birçok ülke, topluluk ve insan için hayal kırıklığı oldu. 

Avdija ile ilgili Alperen'e de bir soru geldi. Alperen'in cevabı ise birçok kişiyi tatmin etmedi ve sosyal medyada tepki çekti.

Alperen, Avdija ile iyi arkadaş olduğunu söyledi.

Alperen kendisine yöneltilen soruya şu şekilde cevap verdi: 

'Ülkeler arasındaki konu bizim işimizden çok daha büyük. Biz burada sadece ülkelerimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz.

Deni çok çalışkan bir oyuncu, harika bir insan. Ligdeki iyi arkadaşlarımdan biri.

Biz burada sadece sevdiğimiz işi yapıyoruz. Diğer şeyler bizim kontrolümüzde değil. Umarım tüm dünyada barış sağlanır.'

Bu açıklama karşılıklı tepkileri getirdi.

Birçok kişi bu açıklamayı Avdija'nın kimliğinden ve geçmiş paylaşımlarından dolayı doğru bulmazken; bir kesim de spor ve siyasetin farklı alanlar olduğunu söyleyip Alperen'e destek verdi.

