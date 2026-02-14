onedio
Kış Olimpiyatlarında İsveç ve Kanada Birbirine Girdi: Körlingde Hile İddiası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.02.2026 - 22:38

Kış Olimpiyatları’nda Kanada-İsveç curling maçı yalnızca skorla değil tartışmalarla gündeme geldi. İsveç, Kanadalı sporcuların atışta taşa iki kez dokunduğunu savundu; Kanada ise iddiaları kabul etmedi.

Kanada ve İsveç karşı karşıyaya geldi.

Kış Olimpiyatları round-robin turunda Brad Jacobs kaptanlığındaki Kanada, Niklas Edin’li İsveç’i 8-6 yendi. Ancak maç, teknik ihlal tartışmasıyla gerildi.

İsveç, Kanadalı sporcuların taşı bıraktıktan sonra taşa temas ettiğini iddia edip oyunu durdurdu ve hakem incelemesi istedi. Kanada da benzer şikâyeti İsveç için dile getirdi. Karşılıklı itirazlar buz üzerinde gerginliğe yol açtı.

Sözlü atışma büyüdü.

İsveç’in sondan bir önceki end’de iki sayı bulup farkı 7-6’ya indirmesiyle Kanada son taş avantajını korudu. Bu sırada Kanada’nın third’ü Marc Kennedy ile İsveç’in third’ü Oskar Eriksson arasında sert bir tartışma çıktı.

Eriksson, Kennedy’nin taşa tekrar temas ettiğini gösteren görüntüyü izleteceğini söyleyince Kennedy tepki gösterdi. Maçtan sonra konuşan Kanadalı sporcu, hile suçlamasını reddederek 25 yıldır profesyonel curling oynadığını vurguladı.

Federasyondan "elektronik sensörlü sistem" açıklaması geldi.

Dünya Curling Federasyonu bu turnuvada, taşların sapına yerleştirilen elektronik sensörlü bir serbest bırakma sistemi kullanıyor. Oyuncu taşı hog line’ı geçtikten sonra bırakmazsa sap üzerindeki mekanizma kırmızı ışık yakarak ihlali bildiriyor; sensör de buz altındaki manyetik şeritle temas kurarak çalışıyor.

Kennedy ise sistemin zaten hatayı anında tespit edeceğini belirterek hile imasının yersiz olduğunu söyledi ve bu suçlamadan rahatsız olduğunu dile getirdi. Deneyimli sporcu ayrıca İsveç ekibinin turnuvadaki zayıf başlangıcının gerginliği artırmış olabileceğini de öne sürdü.

Federasyon son noktayı koydu.

Dünya Curling Federasyonu yaptığı açıklamada, ilk itirazın ardından üç end boyunca hakemlerin hog line üzerinde atışları yakından takip ettiğini bildirdi. Açıklamada, “Gözlem süresince herhangi bir hog line ihlali ya da taşa yeniden temas tespit edilmemiştir” denildi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
