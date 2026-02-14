Kış Olimpiyatlarında İsveç ve Kanada Birbirine Girdi: Körlingde Hile İddiası

Dünya Curling Federasyonu bu turnuvada, taşların sapına yerleştirilen elektronik sensörlü bir serbest bırakma sistemi kullanıyor. Oyuncu taşı hog line’ı geçtikten sonra bırakmazsa sap üzerindeki mekanizma kırmızı ışık yakarak ihlali bildiriyor; sensör de buz altındaki manyetik şeritle temas kurarak çalışıyor.

Kennedy ise sistemin zaten hatayı anında tespit edeceğini belirterek hile imasının yersiz olduğunu söyledi ve bu suçlamadan rahatsız olduğunu dile getirdi. Deneyimli sporcu ayrıca İsveç ekibinin turnuvadaki zayıf başlangıcının gerginliği artırmış olabileceğini de öne sürdü.