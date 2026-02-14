onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
, Trabzonspor
Haftanın Maçında Gol Düellosu Vardı: Fenerbahçe Deplasmanda 3-2 Kazandı

Haftanın Maçında Gol Düellosu Vardı: Fenerbahçe Deplasmanda 3-2 Kazandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.02.2026 - 22:02

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında zirve yarışındaki ezeli rakipler Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park’ta karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti.

Gol düellosu şeklinde geçen ilk yarıda dört gol vardı. İkinci yarı da tıpkı ilk yarı gibi golle başlarken iki takım da karşılıklı ataklarla rakip kaleyi yokladı. 

Gollü gecenin galibi 3-2'lik Fenerbahçe oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk yarıda dört gol vardı.

İlk yarıda dört gol vardı.

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı gol düellosuna sahne oldu ve devre 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Trabzonspor oldu. 6. dakikada Nwaiwu’nun savunma arkasına gönderdiği uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Muçi, aşırtma vuruşla takımını öne geçirdi. Fenerbahçe bu gole kısa sürede yanıt verdi. 15. dakikada İsmail Yüksek’in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Talisca, düzgün bir vuruşla skora denge getirdi.

Karşılıklı atakların sürdüğü bölümde Trabzonspor, Onuachu ile iki kez gole yaklaştı ancak sonuç alamadı. 34. dakikada bu kez Fenerbahçe üstünlüğü yakaladı. İsmail Yüksek’in kazandığı top sonrası gelişen atakta Asensio’nun pasında Kerem Aktürkoğlu sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.

Bordo-mavililer pes etmedi. 43. dakikada Lovik’in ortasında iyi yükselen Onuachu’nun kafa vuruşu ağlara gidince skor yeniden eşitlendi.

İlk yarı, karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Asensio sahneye çıktı.

Asensio sahneye çıktı.

İkinci yarının ilk dakikalarında Fenerbahçe başarılı paslarla rakip kaleye geldi. Finali ise Asensio yaptı ve takımını 3-2 öne geçirdi. 

Golün ardından iki takım da karşılıklı ataklarla rakip kaleleri yokladı ancak iki taraf da sonuç alamadı. Oyuncu değişiklikleriyle iki teknik adam da maça müdahale etmek istese de skor değişmedi ve Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
15
4
3
3
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın