Haftanın Maçında Gol Düellosu Vardı: Fenerbahçe Deplasmanda 3-2 Kazandı

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı gol düellosuna sahne oldu ve devre 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Trabzonspor oldu. 6. dakikada Nwaiwu’nun savunma arkasına gönderdiği uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Muçi, aşırtma vuruşla takımını öne geçirdi. Fenerbahçe bu gole kısa sürede yanıt verdi. 15. dakikada İsmail Yüksek’in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Talisca, düzgün bir vuruşla skora denge getirdi.

Karşılıklı atakların sürdüğü bölümde Trabzonspor, Onuachu ile iki kez gole yaklaştı ancak sonuç alamadı. 34. dakikada bu kez Fenerbahçe üstünlüğü yakaladı. İsmail Yüksek’in kazandığı top sonrası gelişen atakta Asensio’nun pasında Kerem Aktürkoğlu sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.

Bordo-mavililer pes etmedi. 43. dakikada Lovik’in ortasında iyi yükselen Onuachu’nun kafa vuruşu ağlara gidince skor yeniden eşitlendi.

İlk yarı, karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.