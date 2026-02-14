Haftanın Maçında Gol Düellosu Vardı: Fenerbahçe Deplasmanda 3-2 Kazandı
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında zirve yarışındaki ezeli rakipler Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park’ta karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti.
Gol düellosu şeklinde geçen ilk yarıda dört gol vardı. İkinci yarı da tıpkı ilk yarı gibi golle başlarken iki takım da karşılıklı ataklarla rakip kaleyi yokladı.
Gollü gecenin galibi 3-2'lik Fenerbahçe oldu.
Asensio sahneye çıktı.
