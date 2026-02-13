1 Temmuz'dan Sonra Futbol Kurallarında Köklü Değişiklikler Geliyor
Futbolda oyun kurallarını belirleyen International Football Association Board (IFAB), 28 Şubat’ta yapılacak genel kurulda 2026–2027 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek kapsamlı kural değişikliklerini onaylamaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemelerde taç ve köşe vuruşlarında zaman kaybını engelleyecek hızlı yeniden başlatma ve geri sayım uygulamaları, değişen oyuncuların sahayı terk etmesi için süre sınırı ile VAR kapsamının genişletilmesi gibi maddeler yer alıyor. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen bu değişikliklerle oyunun temposunun yükseltilmesi hedefleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Temmuz'dan sonra kurallar değişebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyun hızını artırmak için yeni kurallar eklenecek.
VAR protokolü ve hakem ekipmanıyla ilgili de değişiklikler planlanıyor.
Penaltı atışlarıyla ilgili de ciddi değişiklikler geliyor.
Farklı konular da tartışılacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın