onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
1 Temmuz'dan Sonra Futbol Kurallarında Köklü Değişiklikler Geliyor

1 Temmuz'dan Sonra Futbol Kurallarında Köklü Değişiklikler Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.02.2026 - 22:13

Futbolda oyun kurallarını belirleyen International Football Association Board (IFAB), 28 Şubat’ta yapılacak genel kurulda 2026–2027 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek kapsamlı kural değişikliklerini onaylamaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemelerde taç ve köşe vuruşlarında zaman kaybını engelleyecek hızlı yeniden başlatma ve geri sayım uygulamaları, değişen oyuncuların sahayı terk etmesi için süre sınırı ile VAR kapsamının genişletilmesi gibi maddeler yer alıyor. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen bu değişikliklerle oyunun temposunun yükseltilmesi hedefleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1 Temmuz'dan sonra kurallar değişebilir.

1 Temmuz'dan sonra kurallar değişebilir.

Futbolda önemli bir dönüşüm süreci başlıyor. Oyunun hızını artırmayı ve hakem kararlarına yönelik tartışmaları azaltmayı hedefleyen International Football Association Board (IFAB), 2026–2027 sezonu öncesinde kapsamlı kural değişikliklerini gündemine aldı. Taç atışlarında geri sayım uygulaması, VAR’ın yetki alanının genişletilmesi ve penaltılarda “çifte temas” konusuna açıklık getiren düzenlemeler öne çıkıyor. İspanyol basınından Mundo Deportivo’nun aktardığı bilgilere göre söz konusu adımlar yürürlüğe girerse, 1 Temmuz itibarıyla sahadaki pek çok alışkanlık değişebilir.

Oyun hızını artırmak için yeni kurallar eklenecek.

Oyun hızını artırmak için yeni kurallar eklenecek.

Taç ve köşe atışlarında oyunun gereksiz yere yavaşlatılmasını engellemek amacıyla geri sayım sistemi ve hızlı oyuna dönüş uygulaması planlanıyor.

Oyundan çıkan futbolcuların sahayı terk etmesi için 10 saniyelik bir süre sınırı getirilmesi öngörülüyor.

Sakatlık nedeniyle saha içinde tedavi alan oyuncuların, oyun yeniden başladıktan sonra belirli bir süre kenarda beklemesini içeren düzenlemenin ise deneme sürecine bırakılması değerlendiriliyor.

Kalecilerin topu oyuna sokması için geçerli olan 8 saniye kuralının daha etkin uygulanması adına ek tedbirler de gündemde yer alıyor.

VAR protokolü ve hakem ekipmanıyla ilgili de değişiklikler planlanıyor.

VAR protokolü ve hakem ekipmanıyla ilgili de değişiklikler planlanıyor.

Kırmızı kart, penaltı, gol ve kimlik tespiti hatalarına ek olarak, ikinci sarı karttan kaynaklanan ihraçların da “açık ve bariz hata” kapsamında incelenmesi gündemde. Ayrıca yanlış oyuncuya kart gösterilmesi gibi durumlarda kararın düzeltilerek doğru futbolcunun cezalandırılması amaçlanıyor.

Sahada futbolcuların kullanabileceği aksesuar ve ekipmanlara ilişkin kurallarda güncellemeye gidilmesi değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra hakemlerin vücut kamerası gibi teknolojik donanımları kullanabilmesine yönelik düzenlemeler de gündemde yer alıyor. Bu tür uygulamalar daha önce FIFA organizasyonlarında pilot olarak test edilmişti.

Penaltı atışlarıyla ilgili de ciddi değişiklikler geliyor.

Penaltı atışlarıyla ilgili de ciddi değişiklikler geliyor.

Geçen sezon Julián Álvarez’in kullandığı penaltı sonrası gündeme gelen “çifte temas” tartışması, kurallara açık biçimde eklenecek.

Yeni düzenlemeye göre;

  • İstem dışı çift temas sonrası top ağlara giderse penaltı atışı tekrarlanacak.

  • Aynı durumda gol olmazsa rakip takım lehine endirekt serbest vuruş verilecek; seri penaltılarda ise atış kaçmış sayılacak.

  • Çift dokunuşun bilinçli şekilde yapıldığının tespit edilmesi halinde ise doğrudan endirekt serbest vuruş kararı uygulanacak.

Farklı konular da tartışılacak.

Farklı konular da tartışılacak.

Gol şansının engellenmesi (DOGSO) kriterlerinde revizyona gidilip gidilmeyeceği masaya yatırılacak.

Ofsayt kuralında doğrudan bir değişiklik planlanmıyor; Arsène Wenger’in önerisi ise yalnızca değerlendirme aşamasında ele alınacak.

Sadece takım kaptanının hakemle iletişim kurabilmesine yönelik uygulama ile yarı otomatik ofsayt teknolojisinin gelişimi de gözden geçirilecek başlıklar arasında yer alıyor.

Ayrıca A milli takımların hazırlık maçlarında uygulanabilecek oyuncu değişikliği sayısına ilişkin düzenleme ihtimali de gündemde bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın