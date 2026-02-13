1 Temmuz'dan Sonra Futbol Kurallarında Köklü Değişiklikler Geliyor

Kırmızı kart, penaltı, gol ve kimlik tespiti hatalarına ek olarak, ikinci sarı karttan kaynaklanan ihraçların da “açık ve bariz hata” kapsamında incelenmesi gündemde. Ayrıca yanlış oyuncuya kart gösterilmesi gibi durumlarda kararın düzeltilerek doğru futbolcunun cezalandırılması amaçlanıyor.

Sahada futbolcuların kullanabileceği aksesuar ve ekipmanlara ilişkin kurallarda güncellemeye gidilmesi değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra hakemlerin vücut kamerası gibi teknolojik donanımları kullanabilmesine yönelik düzenlemeler de gündemde yer alıyor. Bu tür uygulamalar daha önce FIFA organizasyonlarında pilot olarak test edilmişti.