NBA All-Star 2026 Başlıyor: Dev Organizasyon Öncesi Bilmeniz Gerekenler

NBA All-Star organizasyonu bu yıl farklı bir sistemle gerçekleştirilecek. Yeni düzende ABD’li oyunculardan oluşan iki ayrı takım ile bir Dünya Karması karşı karşıya gelecek. Milli basketbolcu Alperen Şengün de Dünya Karması kadrosunda yer alacak.

Üç ekip, 12’şer dakikalık maçlarda birbirleriyle mücadele edecek. Bu karşılaşmaların ardından en başarılı iki takım, dördüncü ve final niteliğindeki maçta şampiyonluk için parkede olacak.