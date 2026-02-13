onedio
NBA All-Star 2026 Başlıyor: Dev Organizasyon Öncesi Bilmeniz Gerekenler

Hakan Karakoca
13.02.2026 - 18:16

Amerikan Basketbol Ligi’nde All-Star 2026 heyecanı yarın başlıyor. 14-16 Şubat tarihlerinde Los Angeles Clippers’ın sahasında gerçekleştirilecek organizasyon bu yıl yeni bir formatla düzenlenecek.

1951’den bu yana, 1999’daki lokavt iptali hariç her yıl yapılan All-Star etkinliği, yıldız oyuncuları aynı sahada buluştururken bu sezon 75. kez organize edilecek.

Organizasyon S Sport Plus'ta yayınlanacak.

Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla geçen yılın ardından ikinci kez All-Star maçında yer alacak.

2007’de Mehmet Okur’un başardığı bu başarıyı tekrarlayan Şengün, NBA tarihinde All-Star sahnesine çıkan ikinci Türk oyuncu unvanını taşırken, üst üste iki kez seçilen ilk Türk basketbolcu olarak da kayıtlara geçecek.

Bu sezon 46 maçta 20,7 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalaması yakalayan 23 yaşındaki pivot, performansıyla üst üste ikinci kez NBA All-Star kadrosuna adını yazdırdı.

NBA All-Star organizasyonu bu yıl farklı bir sistemle gerçekleştirilecek. Yeni düzende ABD’li oyunculardan oluşan iki ayrı takım ile bir Dünya Karması karşı karşıya gelecek. Milli basketbolcu Alperen Şengün de Dünya Karması kadrosunda yer alacak.

Üç ekip, 12’şer dakikalık maçlarda birbirleriyle mücadele edecek. Bu karşılaşmaların ardından en başarılı iki takım, dördüncü ve final niteliğindeki maçta şampiyonluk için parkede olacak.

Basketbolseverler, hafta sonu boyunca All-Star karşılaşmasının yanı sıra yükselen yıldızlar maçları, yetenek yarışmaları ve ünlüler mücadelesini de takip edebilecek.

Organizasyonun açılışı, yarın TSİ 03.00’te başlayacak ünlüler maçıyla yapılacak. Çaylaklar, ikinci sezon oyuncuları ve Gelişim Ligi basketbolcularının yer aldığı ekiplerin sahne alacağı yükselen yıldızlar karşılaşmaları ise aynı gün TSİ 05.00’te oynanacak.

Hafta sonunun ikinci gününde düzenlenecek yetenek, üç sayı ve smaç yarışmaları da 15 Şubat Pazar günü TSİ 01.00’de gerçekleştirilecek.

2026 NBA All-Star’da Doğu Konferansı ilk beşine Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Cade Cunningham ve Tyrese Maxey seçildi. 

Batı Konferansı’nda ise Stephen Curry, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic ve Victor Wembanyama başlangıç kadrosunda yer aldı.

Ancak Doğu’da Giannis Antetokounmpo, Batı’da ise Stephen Curry ile Shai Gilgeous-Alexander sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

NBA’de 21 sezon üst üste All-Star ilk beşine seçilme başarısı gösteren LeBron James’in serisi bu yıl sona erdi. Buna karşın 41 yaşındaki yıldız oyuncu, yedekler arasında yer alarak 22. kez All-Star sahnesine çıkacak ve kendisine ait rekoru geliştirecek.

Yeni formata göre organizasyonda ABD’li genç oyunculardan oluşan NBA Yıldızlar Takımı, ABD’li tecrübeli isimlerden kurulu NBA Rütbeliler Takımı ve Dünya Karması mücadele edecek.

NBA Yıldızlar (NBA Stars) Takımı:

Scottie Barnes

Devin Booker

Cade Cunningham

Jalen Duren

Anthony Edwards

Chet Holmgren

Jalen Johnson

Tyrese Maxey

NBA Rütbeliler (NBA Stripes) Takımı:

Jaylen Brown

Jalen Brunson

Kevin Durant

Brandon Ingram

LeBron James

Kawhi Leonard

Donovan Mitchell

Norman Powell

Dünya Karması Takımı:

Deni Avdija

Luka Doncic

Nikola Jokic

Jamal Murray

Alperen Şengün

Pascal Siakam

Karl-Anthony Towns

Victor Wembanyama

