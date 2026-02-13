NBA All-Star 2026 Başlıyor: Dev Organizasyon Öncesi Bilmeniz Gerekenler
Amerikan Basketbol Ligi’nde All-Star 2026 heyecanı yarın başlıyor. 14-16 Şubat tarihlerinde Los Angeles Clippers’ın sahasında gerçekleştirilecek organizasyon bu yıl yeni bir formatla düzenlenecek.
1951’den bu yana, 1999’daki lokavt iptali hariç her yıl yapılan All-Star etkinliği, yıldız oyuncuları aynı sahada buluştururken bu sezon 75. kez organize edilecek.
Organizasyon S Sport Plus'ta yayınlanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alperen üst üste ikinci kez...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
All-Star formatı değişti... Bizi neler bekliyor?
Gözler yine yetenek yarışmalarında olacak.
İlk 5'ler belli oldu.
All-Star'da tüm kadrolar nasıl olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın