Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde Rakipleri Belli Oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselerek tarih yazan A Milli Takımımız, bu akşam Avrupa'nın gerçekleşen kura çekimine 4. torbadan katıldı. Ay-Yıldızlılar; Mbappe'li Fransa, Yamal'lı İspanya ve Musiala'lı Almanya gibi 'güçlü' rakiplerin olduğu kura çekiminde üç zorlu ekiple eşleşti.