Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde Rakipleri Belli Oldu

Hakan Karakoca
12.02.2026 - 20:54

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselerek tarih yazan A Milli Takımımız, bu akşam Avrupa'nın gerçekleşen kura çekimine  4. torbadan katıldı. Ay-Yıldızlılar; Mbappe'li Fransa, Yamal'lı İspanya ve Musiala'lı Almanya gibi 'güçlü' rakiplerin olduğu kura çekiminde üç zorlu ekiple eşleşti.

Milli takımımızın rakipleri belli oldu.

Milli takımımız Uluslar Ligi'nde şu takımlarla eşleşti: 

Fransa 

İtalya

Belçika

Uluslar Ligi'ndeki tüm eşleşmeler şu şekilde oldu:

A1

🇫🇷Fransa

🇮🇹İtalya

🇧🇪Belçika

🇹🇷Türkiye

A2

🇩🇪Almanya

🇳🇱Hollanda

🇷🇸Sırbistan

🇬🇷Yunanistan

A3

🇪🇸İspanya

🇭🇷Hırvatistan

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿İngiltere

🇨🇿Çekya

A4

🇵🇹Portekiz

🇩🇰Danimarka

🇳🇴Norveç

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Galler

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
