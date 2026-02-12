Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde Rakipleri Belli Oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselerek tarih yazan A Milli Takımımız, bu akşam Avrupa'nın gerçekleşen kura çekimine 4. torbadan katıldı. Ay-Yıldızlılar; Mbappe'li Fransa, Yamal'lı İspanya ve Musiala'lı Almanya gibi 'güçlü' rakiplerin olduğu kura çekiminde üç zorlu ekiple eşleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli takımımızın rakipleri belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uluslar Ligi'ndeki tüm eşleşmeler şu şekilde oldu:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın