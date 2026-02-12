Ünlülere Yönelik Soruşturmada Gözaltına Alınan Hasan Can Kaya'nın Test Sonucu Belli Oldu
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp adli kontrol ile serbest bırakılan komedyen Hasan Can Kaya gözaltı sonrasında yaptığı açıklamada, 'Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim' demişti.
Bugün yapılan açıklamada Hasan Can Kaya'nın test sonucunun negatif olduğu ortaya çıktı.
Ünlülere yönelik operasyonda alınmış, uyuşturucu testi ve ifadenin ardından serbest bırakılmıştı.
