Ünlülere Yönelik Soruşturmada Gözaltına Alınan Hasan Can Kaya'nın Test Sonucu Belli Oldu

Geçtiğimiz aylarda başlatılan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu ile fuhuş operasyonu kapsamında çok sayıda tanınmış isim gözaltına alınmıştı. Bu isimler arasında bulunan Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testine ilişkin sonuç netleşti.

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürece dair son bilgileri duyurdu. İhbar ve kolluk tutanakları doğrultusunda hakkında adli işlem başlatılan, kan ve saç örneği alınan Hasan Can Kaya’nın yapılan uyuşturucu testinin negatif çıktığı bildirildi.