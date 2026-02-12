onedio
Ünlülere Yönelik Soruşturmada Gözaltına Alınan Hasan Can Kaya'nın Test Sonucu Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.02.2026 - 20:31

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp adli kontrol ile serbest bırakılan komedyen Hasan Can Kaya gözaltı sonrasında yaptığı açıklamada, 'Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim' demişti.

Bugün yapılan açıklamada Hasan Can Kaya'nın test sonucunun negatif olduğu ortaya çıktı.

Ünlülere yönelik operasyonda alınmış, uyuşturucu testi ve ifadenin ardından serbest bırakılmıştı.

Geçtiğimiz aylarda başlatılan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu ile fuhuş operasyonu kapsamında çok sayıda tanınmış isim gözaltına alınmıştı. Bu isimler arasında bulunan Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testine ilişkin sonuç netleşti.

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürece dair son bilgileri duyurdu. İhbar ve kolluk tutanakları doğrultusunda hakkında adli işlem başlatılan, kan ve saç örneği alınan Hasan Can Kaya’nın yapılan uyuşturucu testinin negatif çıktığı bildirildi.

