Beklenen Zam Açıklandı: İstanbul'da Toplu Taşımaya Zam Geldi
Belediye Meclisi bugün zam gündemiyle toplandı.
Zam teklifleri oy çokluğuyla kabul edildi.
Taksi ücretlerinde de değişiklik var.
