onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Beklenen Zam Açıklandı: İstanbul'da Toplu Taşımaya Zam Geldi

Beklenen Zam Açıklandı: İstanbul'da Toplu Taşımaya Zam Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.02.2026 - 20:21

İBB Meclisi'nde İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20 zam oy çokluğu ile kabul edildi. Marmaray ve banliyö hatlarında ise mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belediye Meclisi bugün zam gündemiyle toplandı.

Belediye Meclisi bugün zam gündemiyle toplandı.

İBB Meclisi’nin şubat ayı toplantılarının üçüncü birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ’ın yönetiminde Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Oturumda; otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarının yanı sıra taksi ve okul servis ücretlerine yüzde 20 zam öngören “Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi” başlıklı teklif de ele alındı.

Zam teklifleri oy çokluğuyla kabul edildi.

Zam teklifleri oy çokluğuyla kabul edildi.

Teklif, mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre 16 Şubat’tan itibaren İstanbul’da toplu ulaşım ücretleri zamlı tarifeyle uygulanacak.

Elektronik tam bilet 35 TL’den 42 TL’ye, aylık Mavi Kart ise 2.748 TL’den 3.298 TL’ye yükseldi.

Marmaray’da ücretlere yüzde 25,49 oranında artış yapıldı. En uzun mesafe ücreti 75 TL’ye çıkarken, tam bilet 1–7 istasyonda 34 TL’den başlayıp 36–43 istasyonda 74,70 TL’ye kadar yükselecek. Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı hattında ise ücretler mesafeye göre 34 TL ile 66,54 TL arasında değişecek.

İETT’ye bağlı otobüslerde zam oranı yüzde 20 olarak belirlendi. İstanbulkart tam bilet 42 TL, çift basım uygulanan hatlarda tek geçiş 84 TL oldu. Öğrenci bileti 20,50 TL, ilk aktarma 31,27 TL olarak güncellendi. Tek geçişlik bilet 60 TL, 10 geçişlik bilet 480 TL, 12 geçişlik bilet ise 580 TL’ye çıktı.

Aylık abonman ücretleri de arttı. Tam Mavi Kart 3.298 TL, öğrenci abonman 593 TL, 30 yaş üstü öğrenci kartı 2.968 TL, 60 yaş üstü aylık abonman ise 2.051 TL olarak belirlendi.

Taksi ücretlerinde de değişiklik var.

Taksi ücretlerinde de değişiklik var.

Yeni tarifeyle birlikte taksi, vapur, minibüs ve servis ücretleri de güncellendi.

Taksilerde D segment araçlarda açılış 65,40 TL, kilometre başı 43,56 TL, minimum ücret 210 TL oldu. C ve üstü segmentte açılış 75,21 TL, kilometre başı 50,09 TL, minimum 240 TL olarak belirlendi. Elektrikli taksilerde açılış 85,02 TL, kilometre başı 56,03 TL, minimum 270 TL’ye yükseldi. Lüks taksilerde ise açılış 111,18 TL, kilometre başı 74,05 TL, minimum ücret 360 TL’ye çıktı.

Şehir Hatları’nda Kadıköy–Eminönü 59,28 TL, Üsküdar–Eminönü 53,20 TL, Üsküdar–Kadıköy 57 TL, Karaköy–Bostancı 69,91 TL, Avcılar–Bostancı 177,80 TL olarak belirlendi. Adalar hattında tam biniş ücreti 137,48 TL oldu.

Sirkeci–Harem arabalı vapur hattında yaya tam bilet 40,39 TL, öğrenci 24,32 TL. Otomobil ve minivan 240 TL, SUV ve arazi araçları 260 TL, otobüs geçiş ücreti 630 TL olarak açıklandı.

Minibüslerde 0–4 km 39 TL, 15–20 km 47 TL. 20 km üzeri için 47 TL’ye ek olarak kilometre başına 1,40 TL uygulanacak.

Öğrenci servislerinde 0–1 km aylık 4.051 TL, 23–25 km 9.488 TL. 25 km üzerindeki her ilave kilometre için 79,99 TL eklenecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
39
5
5
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın