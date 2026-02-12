Beklenen Zam Açıklandı: İstanbul'da Toplu Taşımaya Zam Geldi

Teklif, mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre 16 Şubat’tan itibaren İstanbul’da toplu ulaşım ücretleri zamlı tarifeyle uygulanacak.

Elektronik tam bilet 35 TL’den 42 TL’ye, aylık Mavi Kart ise 2.748 TL’den 3.298 TL’ye yükseldi.

Marmaray’da ücretlere yüzde 25,49 oranında artış yapıldı. En uzun mesafe ücreti 75 TL’ye çıkarken, tam bilet 1–7 istasyonda 34 TL’den başlayıp 36–43 istasyonda 74,70 TL’ye kadar yükselecek. Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı hattında ise ücretler mesafeye göre 34 TL ile 66,54 TL arasında değişecek.

İETT’ye bağlı otobüslerde zam oranı yüzde 20 olarak belirlendi. İstanbulkart tam bilet 42 TL, çift basım uygulanan hatlarda tek geçiş 84 TL oldu. Öğrenci bileti 20,50 TL, ilk aktarma 31,27 TL olarak güncellendi. Tek geçişlik bilet 60 TL, 10 geçişlik bilet 480 TL, 12 geçişlik bilet ise 580 TL’ye çıktı.

Aylık abonman ücretleri de arttı. Tam Mavi Kart 3.298 TL, öğrenci abonman 593 TL, 30 yaş üstü öğrenci kartı 2.968 TL, 60 yaş üstü aylık abonman ise 2.051 TL olarak belirlendi.