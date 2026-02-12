Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiren Trafik Sigortası Fiyatları Belli Oldu

Türkiye’de araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul’da, 4. basamaktaki standart bir otomobil sahibi trafiğe çıkabilmek için en az 17 bin 59 TL prim ödeyecek. Sürücünün hasar geçmişine göre belirlenen risk kademesi yükseldikçe tutar da katlanıyor.

En riskli sürücü grubu olan 0. basamakta prim 51 bin 177 TL’ye kadar çıkarken, en güvenli sürücülerin yer aldığı 8. basamakta bu tutar 8 bin 530 TL seviyesinde.

Ankara ve İzmir’de de benzer artışlar dikkat çekiyor. Ankara’da en düşük prim 8 bin 288 TL, İzmir’de ise 8 bin 47 TL olarak belirlendi.