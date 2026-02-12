Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiren Trafik Sigortası Fiyatları Belli Oldu
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Şubat ayında uygulanacak azami trafik sigortası primlerini duyurdu. Yeni tarifeyle birlikte primlere yüzde 12,5 oranında artış yapıldı.
Her yıl yenilenmesi zorunlu olan zorunlu trafik sigortasında, sürücülerin hasar geçmişine göre belirlenen basamak sisteminde primlerin tarihi seviyelere yükseldiği görüldü. SBM’nin yayımladığı güncel tablo, özellikle yüksek risk grubundaki sürücüler için ciddi artışlara işaret ediyor.
İstanbul özelinde ise en düşük risk basamağı ile en yüksek risk basamağı arasındaki prim farkının dikkat çekici ölçüde açıldığı gözlemlendi.
Risk grubuna göre fiyatlar farklılık gösteriyor.
Ticari araçların ödeyeceği bedel çok daha yüksek olacak.
Yaptırmayana ağır cezalar var.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
