Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiren Trafik Sigortası Fiyatları Belli Oldu

Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiren Trafik Sigortası Fiyatları Belli Oldu

12.02.2026 - 20:10

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Şubat ayında uygulanacak azami trafik sigortası primlerini duyurdu. Yeni tarifeyle birlikte primlere yüzde 12,5 oranında artış yapıldı.

Her yıl yenilenmesi zorunlu olan zorunlu trafik sigortasında, sürücülerin hasar geçmişine göre belirlenen basamak sisteminde primlerin tarihi seviyelere yükseldiği görüldü. SBM’nin yayımladığı güncel tablo, özellikle yüksek risk grubundaki sürücüler için ciddi artışlara işaret ediyor.

İstanbul özelinde ise en düşük risk basamağı ile en yüksek risk basamağı arasındaki prim farkının dikkat çekici ölçüde açıldığı gözlemlendi.

Risk grubuna göre fiyatlar farklılık gösteriyor.

Risk grubuna göre fiyatlar farklılık gösteriyor.

Türkiye’de araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul’da, 4. basamaktaki standart bir otomobil sahibi trafiğe çıkabilmek için en az 17 bin 59 TL prim ödeyecek. Sürücünün hasar geçmişine göre belirlenen risk kademesi yükseldikçe tutar da katlanıyor.

En riskli sürücü grubu olan 0. basamakta prim 51 bin 177 TL’ye kadar çıkarken, en güvenli sürücülerin yer aldığı 8. basamakta bu tutar 8 bin 530 TL seviyesinde.

Ankara ve İzmir’de de benzer artışlar dikkat çekiyor. Ankara’da en düşük prim 8 bin 288 TL, İzmir’de ise 8 bin 47 TL olarak belirlendi.

Ticari araçların ödeyeceği bedel çok daha yüksek olacak.

Ticari araçların ödeyeceği bedel çok daha yüksek olacak.

NTV’nin aktardığına göre ticari taşımacılık yapan araçlarda sigorta maliyeti çok daha yüksek seviyelere ulaştı. Yeni tarifeyle birlikte özellikle toplu taşıma ve taksi esnafının karşı karşıya kaldığı prim tutarları dikkat çekiyor.

31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde, İstanbul’da en yüksek risk grubundaki bir aracın trafik sigortası primi 337 bin 829 TL’ye çıkarak listenin en üst sırasında yer aldı.

Taksilerde ise İstanbul’da en riskli gruptaki prim 137 bin 510 TL olarak belirlenirken, en düşük risk grubunda bu tutar 22 bin 918 TL seviyesinde kaldı.

Yaptırmayana ağır cezalar var.

Yaptırmayana ağır cezalar var.

2026 itibarıyla zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan ya da süresi dolduğu halde poliçesini yenilemeyen sürücüler ağır yaptırımlarla karşılaşıyor. Denetimlerde sigortasız olduğu tespit edilen araç sahiplerine 1.246 TL idari para cezası uygulanıyor. Bununla birlikte araç, sigorta yaptırılana kadar trafikten men edilerek otoparka çekiliyor.

Saha kontrollerinde trafik ekipleri, bazı durumlarda sürücülere dijital platformlar üzerinden anında poliçe düzenleme imkânı tanıyabiliyor. Ancak sigorta işlemi gerçekleştirilmezse aracın yoluna devam etmesine izin verilmiyor.

