Konut Satışında Yeni Dönem Başlıyor: 200 Bin İlan Şartları Sağlamadığı İçin Silinecek

Hakan Karakoca
12.02.2026 - 18:25

Konut ilanlarında dijital denetim süreci genişliyor. Kiralık ilanlar için uygulamaya alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, artık satılık ilanları da kapsayacak. Üç ilde pilot olarak başlatılan sistem, 15 Şubat itibarıyla ülke genelindeki tüm gayrimenkul ilanlarında zorunlu hale gelecek.

3 pilot şehirde uygulanan düzenleme tüm Türkiye'ye yağılıyor.

Gayrimenkul sektöründe sahte ilanları engellemek amacıyla geçen yıl kiralık konutlar için devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin kapsamı genişletiliyor. Kayıt dışı işlemleri ve spekülatif fiyat artışlarını sınırlamayı hedefleyen uygulama, 15 Şubat itibarıyla daha geniş bir alanı kapsayacak.

Bugüne kadar yalnızca kiralık ilanlarda zorunlu olan sistem, artık satılık konut ve arsa ilanlarında da uygulanacak. Satış tarafındaki uygulama 1 Şubat’ta üç pilot ilde test edilmişti. 15 Şubat’tan itibaren ise taşınmaz sahipleri için ülke genelinde zorunlu hale gelecek.

1 milyon ilandan 200 bini sistemden silinebilir.

TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, piyasada yaklaşık 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı bulunduğunu belirterek, yeni düzenlemeyle birlikte ilan sayısında yüzde 20’ye varan bir gerileme yaşanabileceğini ifade etti.

Özelmacıklı, 1 Şubat’ta portalların belirlediği üç ilde pilot olarak başlatılan uygulamanın, 15 Şubat itibarıyla satılık konut ve arsa ilanları dahil tüm gayrimenkul ilanlarını kapsayacağını söyledi. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin devreye girmesiyle satılık ilan sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş öngördüklerini dile getirdi.

Nasıl başvuruluyor?

Satış yetkisi vermek isteyenler, e-Devlet üzerinden Web Tapu sistemine giriş yaparak “yetki işlemleri” bölümünden kendileri, bir yakını ya da emlakçı için satış yetkisi tanımlayabiliyor.

Yetkilendirme tamamlandıktan sonra ilgili taşınmaz için internet ortamında ilan oluşturulabiliyor. Düzenlemeye göre verilen yetki belgesi en fazla üç ay süreyle geçerli olacak.

