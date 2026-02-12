Konut Satışında Yeni Dönem Başlıyor: 200 Bin İlan Şartları Sağlamadığı İçin Silinecek

Gayrimenkul sektöründe sahte ilanları engellemek amacıyla geçen yıl kiralık konutlar için devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin kapsamı genişletiliyor. Kayıt dışı işlemleri ve spekülatif fiyat artışlarını sınırlamayı hedefleyen uygulama, 15 Şubat itibarıyla daha geniş bir alanı kapsayacak.

Bugüne kadar yalnızca kiralık ilanlarda zorunlu olan sistem, artık satılık konut ve arsa ilanlarında da uygulanacak. Satış tarafındaki uygulama 1 Şubat’ta üç pilot ilde test edilmişti. 15 Şubat’tan itibaren ise taşınmaz sahipleri için ülke genelinde zorunlu hale gelecek.