Konut Satışında Yeni Dönem Başlıyor: 200 Bin İlan Şartları Sağlamadığı İçin Silinecek
3 pilot şehirde uygulanan düzenleme tüm Türkiye'ye yağılıyor.
1 milyon ilandan 200 bini sistemden silinebilir.
Nasıl başvuruluyor?
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
