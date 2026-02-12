İtalya'nın Capri Adasında Turistler İçin Yeni Kısıtlamalar Geldi
İtalya’nın Capri Adası’nda bu yaz devreye girecek yeni turizm düzenlemeleri duyuruldu. Lüks tatil merkezi olarak bilinen adada, özellikle dar sokaklarda yoğunluk yarattığı ve hem yerel halkı hem de diğer ziyaretçileri rahatsız ettiği gerekçesiyle kalabalık tur gruplarına yönelik kısıtlamalar artırıldı.
Yeni kurallara göre adaya gelen tur grupları en fazla 40 kişiyle sınırlandırılacak. 20 kişinin üzerindeki gruplarda hoparlör kullanımı yasaklanacak; rehberler ise katılımcılara kulaklık ya da kulak içi cihaz temin etmekle yükümlü olacak.
Kalabalık gruplara karşı önlem alındı.
Diğer turistlerin konforu için bu önlemler alınıyor.
Liman trafiği de kontrol altına alınıyor.
