İtalya'nın Capri Adasında Turistler İçin Yeni Kısıtlamalar Geldi

İtalya'nın Capri Adasında Turistler İçin Yeni Kısıtlamalar Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.02.2026 - 17:56

İtalya’nın Capri Adası’nda bu yaz devreye girecek yeni turizm düzenlemeleri duyuruldu. Lüks tatil merkezi olarak bilinen adada, özellikle dar sokaklarda yoğunluk yarattığı ve hem yerel halkı hem de diğer ziyaretçileri rahatsız ettiği gerekçesiyle kalabalık tur gruplarına yönelik kısıtlamalar artırıldı.

Yeni kurallara göre adaya gelen tur grupları en fazla 40 kişiyle sınırlandırılacak. 20 kişinin üzerindeki gruplarda hoparlör kullanımı yasaklanacak; rehberler ise katılımcılara kulaklık ya da kulak içi cihaz temin etmekle yükümlü olacak.

Kalabalık gruplara karşı önlem alındı.

Kalabalık gruplara karşı önlem alındı.

Yeni kurallar kapsamında adaya çıkacak tur gruplarının sayısı 40 kişiyle sınırlandırılacak. 20 kişinin üzerindeki gruplarda hoparlör kullanımı yasak olacak; rehberler katılımcılara kulaklık ya da kulak içi cihaz temin etmek zorunda kalacak.

Ayrıca rehber ve grup liderleri, kendilerini tanıtmak için yalnızca dikkat çekmeyen bir tabela veya yönetmelikte belirtilen işaretleri kullanabilecek. Şemsiye, bayrak gibi uzaktan fark edilen materyaller ise yasaklılar listesine dahil edildi.

Diğer turistlerin konforu için bu önlemler alınıyor.

Diğer turistlerin konforu için bu önlemler alınıyor.

Yeni düzenleme kapsamında tur gruplarının, diğer ziyaretçilerin güvenliğini ve konforunu olumsuz etkilemeyecek biçimde hareket etmesi zorunlu olacak. Rehberler ise özellikle dar sokaklarda aşırı yoğunluk oluşmamasından ve kamusal alanların tıkanmamasından doğrudan sorumlu tutulacak.

Karar, yerel turizm temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Capri Otelciler Birliği Başkanı Lorenzo Coppola, düzenlemeyi “daha yaşanabilir bir ada hedefini yansıtan sorumlu bir adım” olarak değerlendirdi. Coppola, yeni kuralların özellikle yoğun bölgelerdeki baskıyı azaltacağını ve yaya akışını rahatlatacağını vurguladı.

Adanın simge mekânlarından Anema e Core’un sahibi Gianluigi Lembo da uygulamanın tüm ziyaretçilere fayda sağlayacağını belirtti. “Turistler elbette gelsin ancak aynı anda değil. Kimse dışlanmamalı” diyen Lembo, sınırlı alan kapasitesi nedeniyle gruplara üst sınır getirilmesini desteklediğini ifade etti.

Liman trafiği de kontrol altına alınıyor.

Liman trafiği de kontrol altına alınıyor.

Capri Belediye Başkanı Paolo Falco, Marina Grande Limanı’ndaki tekne trafiğini düzenlemek için ilave adımlar üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Amaç, ziyaretçilerin adaya ulaştıktan sonra finiküler ve otobüs hatlarında oluşturduğu yoğunluğu azaltmak.

İtalyan basınına konuşan Falco, kruvaziyer gemilerinden iniş saatlerine sınırlama getirilmesinin de değerlendirildiğini belirtti. Yaz sezonu başlamadan önce tüm düzenlemelerin netleştirileceğini ifade etti.

Capri daha önce de ziyaretçilere yönelik çeşitli kurallarla gündeme gelmişti. 1950’li yıllarda tahta takunya kullanımı ve radyonun yüksek sesle çalınması yasaklanmıştı. Yetkililer, yeni önlemlerin de adanın özgün dokusunu ve yaşam kalitesini koruma amacını taşıdığını vurguluyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
