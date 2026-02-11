onedio
Sosyal Medyada "Erkan Abi" Olarak Bilinen Fenomen Uçaktaki Hareketiyle Kara Listeye Alındı

Sosyal Medyada "Erkan Abi" Olarak Bilinen Fenomen Uçaktaki Hareketiyle Kara Listeye Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.02.2026 - 20:57

Sosyal medyada “Erkan Abi” adıyla paylaşımlar yapan ve 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Erkan Toy, uçak içinde sigara içtiği anları hesabından yayımladı. Görüntülerin ardından ilgili havayolu şirketi yolcuyu kara listeye alarak uçuş yasağı uyguladı.

Toy’un, AJet’e ait bir sefer sırasında kabinde sigara yaktığı ve bunun yasak olmasına rağmen görüntüleri sosyal medyada paylaştığı belirtildi.

Görüntüler yayıldıktan sonra kara listeye alındı.

Görüntüler yayıldıktan sonra kara listeye alındı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından AJet, söz konusu yolcuyu kara listeye ekleyerek seferlerine kabul etmeme kararı aldı. Sivil havacılık mevzuatına göre uçak içinde tütün mamulleri ve benzeri ürünleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira idari para cezası kesiliyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
