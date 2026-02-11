Sosyal Medyada "Erkan Abi" Olarak Bilinen Fenomen Uçaktaki Hareketiyle Kara Listeye Alındı

Sosyal medyada “Erkan Abi” adıyla paylaşımlar yapan ve 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Erkan Toy, uçak içinde sigara içtiği anları hesabından yayımladı. Görüntülerin ardından ilgili havayolu şirketi yolcuyu kara listeye alarak uçuş yasağı uyguladı.

Toy’un, AJet’e ait bir sefer sırasında kabinde sigara yaktığı ve bunun yasak olmasına rağmen görüntüleri sosyal medyada paylaştığı belirtildi.