article/comments
article/share
1975 Yılından Beri Bilinen Ayçiçek Yağı Markası El Değiştirdi

1975 Yılından Beri Bilinen Ayçiçek Yağı Markası El Değiştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.02.2026 - 19:03

Sıvı yağ pazarının köklü markalarından Yudum, Tiryaki Agro çatısı altına geçti. Yaklaşık 18 ay süren müzakerelerin ardından tamamlanan satın alma süreciyle Savola Gıda da Tiryaki Agro’ya stratejik ortak olarak dahil oldu.

Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösteren Yudum’un devri, tarım ve gıda sektöründe önemli bir konsolidasyon adımı olarak değerlendirilirken, işlemin kapsamlı görüşmeler sonrası sonuçlandığı belirtildi.

2007 yılından sonra bir kez daha el değiştirdi.

2007’den bu yana Savola Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Yudum, yapılan devirle birlikte Gaziantep merkezli Tiryaki Agro çatısı altına geçti. İşlem sonrası şirketin mülkiyet yapısı değişirken, Suudi Arabistan merkezli Savola Gıda’nın Tiryaki Agro’da stratejik ortak konumuna geldiği bildirildi.

Gazeteci Ali Ekber Yıldırım’ın paylaştığı bilgilere göre satın almayla, Tiryaki Agro’nun küresel tedarik zinciri gücünün Yudum’un üretim altyapısıyla entegre edilmesi ve operasyonel kapasitenin artırılması amaçlanıyor.

25'ten fazla ülkeye ihracat yapıyordu.

1975’te Ayvalık’taki tesisinde üretime başlayan Yudum, zeytinyağı ve ayçiçek yağı pazarında faaliyet gösteriyor. Yıllık 20 bin ton zeytinyağı kapasitesine sahip fabrika, İsviçre, Kanada, ABD ve Japonya dahil 25’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Şirket; Yudum’un yanı sıra Sırma, Vala ve Sava markalarıyla da farklı ürün segmentlerinde üretim gerçekleştiriyor.

