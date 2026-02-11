1975 Yılından Beri Bilinen Ayçiçek Yağı Markası El Değiştirdi
Sıvı yağ pazarının köklü markalarından Yudum, Tiryaki Agro çatısı altına geçti. Yaklaşık 18 ay süren müzakerelerin ardından tamamlanan satın alma süreciyle Savola Gıda da Tiryaki Agro’ya stratejik ortak olarak dahil oldu.
Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösteren Yudum’un devri, tarım ve gıda sektöründe önemli bir konsolidasyon adımı olarak değerlendirilirken, işlemin kapsamlı görüşmeler sonrası sonuçlandığı belirtildi.
2007 yılından sonra bir kez daha el değiştirdi.
25'ten fazla ülkeye ihracat yapıyordu.
