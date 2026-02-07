onedio
İstanbul'daki En Kilit Noktalardan Birinin Trafik Sorunu Çözülecek

Hakan Karakoca
07.02.2026 - 22:57

İstanbul’un en yoğun akslarından Maslak-Levent hattını rahatlatması beklenen Sarıyer-Kilyos Tüneli’nde önemli bir aşama geride bırakıldı. Projenin bu yıl tamamlanması, Kilyos-Sarıyer arasındaki ulaşım süresinin 35 dakikadan 5 dakikaya inmesi öngörülüyor.

Tünel çalışmalarında tarih netleşmeye başladı.

İstanbul trafiğinde rahatlama sağlaması beklenen Sarıyer–Kilyos Tüneli Projesi’nde kritik bir aşama geride bırakıldı. Maslak ve Levent’i Kuzey Marmara Otoyolu’na entegre edecek tünelde kazı çalışmalarının bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Maslak ve Levent gibi kentin en yoğun merkezlerini İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bağlamayı hedefleyen projede, tünel uçlarının birleşmesine az bir süre kala ilerlemeyi simgeleyen bir tören gerçekleştirildi.

2022 yılında başladı proje.

Mayıs 2022’de temeli atılan Sarıyer-Kilyos Tüneli, çift tüplü ve her yönde ikişer şerit olacak şekilde projelendirildi. Yaklaşık 7 kilometrelik tünelin, bağlantı yollarıyla birlikte toplam uzunluğunun 8,2 kilometreye ulaşması planlanıyor.

35 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek.

Projenin devreye alınmasıyla Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya’da yaşayanların kent merkezine ulaşımının ciddi biçimde hızlanması bekleniyor. Tünelin açılmasıyla Kilyos-Sarıyer arasındaki yolculuk süresinin 35 dakikadan yaklaşık 5 dakikaya ineceği öngörülüyor.

