İstanbul'daki En Kilit Noktalardan Birinin Trafik Sorunu Çözülecek

İstanbul trafiğinde rahatlama sağlaması beklenen Sarıyer–Kilyos Tüneli Projesi’nde kritik bir aşama geride bırakıldı. Maslak ve Levent’i Kuzey Marmara Otoyolu’na entegre edecek tünelde kazı çalışmalarının bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Maslak ve Levent gibi kentin en yoğun merkezlerini İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bağlamayı hedefleyen projede, tünel uçlarının birleşmesine az bir süre kala ilerlemeyi simgeleyen bir tören gerçekleştirildi.