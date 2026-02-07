İstanbul'daki En Kilit Noktalardan Birinin Trafik Sorunu Çözülecek
İstanbul’un en yoğun akslarından Maslak-Levent hattını rahatlatması beklenen Sarıyer-Kilyos Tüneli’nde önemli bir aşama geride bırakıldı. Projenin bu yıl tamamlanması, Kilyos-Sarıyer arasındaki ulaşım süresinin 35 dakikadan 5 dakikaya inmesi öngörülüyor.
Tünel çalışmalarında tarih netleşmeye başladı.
2022 yılında başladı proje.
35 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek.
