Güney Koreli Şirket Yanlışlıkla Müşterilerine 44 Milyar Dolar Gönderdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
07.02.2026 - 19:14

Güney Kore merkezli kripto para borsası Bithumb, bir kampanya sırasında yaşanan teknik hata nedeniyle kullanıcılara toplam 44 milyar dolar değerinde Bitcoin aktardı. Şirketten yapılan açıklamada, “Dahili anormal işlem izleme sistemimiz sayesinde hatalı transferden 35 dakika sonra 695 müşterinin alım-satım ve para çekme işlemleri durduruldu. Yanlış gönderilen tutarın yüzde 99’undan fazlası geri alındı ve hızlı müdahaleyle olası mağduriyetler en aza indirildi” denildi.

2 bin won göndermek isterken 2 bin bitcoin gönderdiler.

Bithumb, olayın 6 Şubat Cuma günü yerel saatle 19.00 sularında bir kampanya ödülünün dağıtımı sırasında miktar girilirken yapılan hatadan kaynaklandığını duyurdu. Açıklamada, kullanıcı başına verilmesi gereken 2 bin won (yaklaşık 1,4 dolar) yerine yanlışlıkla 2 bin Bitcoin gönderildiği belirtildi.

Bu hata sonucu toplamda yaklaşık 44 milyar dolar değerinde Bitcoinin kullanıcılara aktarıldığı, söz konusu tutarın yüzde 99,7’sinin ise kısa sürede geri alındığı kaydedildi.

Açıklama yaptılar: %99'undan fazlasını geri aldık

Açıklamada, “Dahili anormal işlem izleme sistemimiz sayesinde hatalı transferden sonraki 35 dakika içinde 695 kullanıcının işlem ve para çekme işlemleri durduruldu. Yanlış gönderilen tutarın yüzde 99’undan fazlası geri alındı ve hızlı müdahaleyle olası mağduriyetler en aza indirildi” denildi.

Bithumb ayrıca, geri alınamayan sınırlı miktardaki varlığın borsanın kendi kaynaklarından karşılanacağını belirterek, benzer hataların tekrar yaşanmaması için süreçlerin yeniden yapılandırılacağını ve kullanıcı güveninin yeniden sağlanması için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Şirket değer kaybetti, kullanıcılarına teselli ödemesi yapacak.

Güney Kore basınında çıkan haberlere göre, hatanın ortaya çıkmasının ardından bazı kullanıcıların bakiyelerini hızla elden çıkarmaya yönelmesi, Bithumb platformunda Bitcoin fiyatının kısa süreliğine yüzde 17 düşerek 81,1 milyon wona (yaklaşık 55 bin dolar) gerilemesine yol açtı.

Bithumb CEO’su Lee Jae-won, yaşanan değer kaybı sırasında “panik satışı” yapan kullanıcılara satıştan elde ettikleri tutarın tamamının iade edileceğini, buna ek olarak yüzde 10 oranında bonus tazminat ödeneceğini duyurdu. Ayrıca olay sırasında sistemde aktif olan tüm kullanıcılara 20 bin won (yaklaşık 13,6 dolar) tutarında telafi ödemesi yapılacağı açıklandı.

Öte yandan Güney Kore Mali Denetleme Servisi (FSS), yaşanan gelişmelerin ardından Bithumb’ın iç kontrol ve denetim süreçlerine ilişkin resmi bir soruşturma başlattı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
