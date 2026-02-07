Güney Koreli Şirket Yanlışlıkla Müşterilerine 44 Milyar Dolar Gönderdi

Güney Kore basınında çıkan haberlere göre, hatanın ortaya çıkmasının ardından bazı kullanıcıların bakiyelerini hızla elden çıkarmaya yönelmesi, Bithumb platformunda Bitcoin fiyatının kısa süreliğine yüzde 17 düşerek 81,1 milyon wona (yaklaşık 55 bin dolar) gerilemesine yol açtı.

Bithumb CEO’su Lee Jae-won, yaşanan değer kaybı sırasında “panik satışı” yapan kullanıcılara satıştan elde ettikleri tutarın tamamının iade edileceğini, buna ek olarak yüzde 10 oranında bonus tazminat ödeneceğini duyurdu. Ayrıca olay sırasında sistemde aktif olan tüm kullanıcılara 20 bin won (yaklaşık 13,6 dolar) tutarında telafi ödemesi yapılacağı açıklandı.

Öte yandan Güney Kore Mali Denetleme Servisi (FSS), yaşanan gelişmelerin ardından Bithumb’ın iç kontrol ve denetim süreçlerine ilişkin resmi bir soruşturma başlattı.