Güney Koreli Şirket Yanlışlıkla Müşterilerine 44 Milyar Dolar Gönderdi
Güney Kore merkezli kripto para borsası Bithumb, bir kampanya sırasında yaşanan teknik hata nedeniyle kullanıcılara toplam 44 milyar dolar değerinde Bitcoin aktardı. Şirketten yapılan açıklamada, “Dahili anormal işlem izleme sistemimiz sayesinde hatalı transferden 35 dakika sonra 695 müşterinin alım-satım ve para çekme işlemleri durduruldu. Yanlış gönderilen tutarın yüzde 99’undan fazlası geri alındı ve hızlı müdahaleyle olası mağduriyetler en aza indirildi” denildi.
2 bin won göndermek isterken 2 bin bitcoin gönderdiler.
Açıklama yaptılar: %99'undan fazlasını geri aldık
Şirket değer kaybetti, kullanıcılarına teselli ödemesi yapacak.
