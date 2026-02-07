Al Nassr'da Ronaldo İki Maç Üst Üste Kadroya Giremedi: Ronaldo İçin Son Yaklaşıyor
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr’ın Suudi Pro Ligi’nde oynadığı ikinci karşılaşmada da maç kadrosuna alınmadı. Portekizli yıldızın kulübün yönetimsel işleyişinden rahatsız olduğu öne sürülürken, lig yönetiminden “Hiçbir futbolcu kulüplerden üstün değildir” vurgusu geldi.
Kadroya alınmıyor mu, kadroya girmiyor mu?
Lig yönetimi de ültimatom verdi.
Kazandığı başarı, kazandığı paralarla ters orantılı oldu.
