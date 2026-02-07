onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Al Nassr'da Ronaldo İki Maç Üst Üste Kadroya Giremedi: Ronaldo İçin Son Yaklaşıyor

Al Nassr'da Ronaldo İki Maç Üst Üste Kadroya Giremedi: Ronaldo İçin Son Yaklaşıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.02.2026 - 17:30

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr’ın Suudi Pro Ligi’nde oynadığı ikinci karşılaşmada da maç kadrosuna alınmadı. Portekizli yıldızın kulübün yönetimsel işleyişinden rahatsız olduğu öne sürülürken, lig yönetiminden “Hiçbir futbolcu kulüplerden üstün değildir” vurgusu geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadroya alınmıyor mu, kadroya girmiyor mu?

Kadroya alınmıyor mu, kadroya girmiyor mu?

Al-Nassr, Suudi Pro Ligi’nde cuma günü oynanan mücadelede Al-Ittihad’ı Sadio Mane ve Angelo Gabriel’in son bölümlerde kaydettiği gollerle 2-0 yenmeyi başardı. Cristiano Ronaldo ise bu karşılaşmada da maç kadrosunda yer almadı.

BBC’nin aktardığına göre 41 yaşındaki Portekizli yıldız, pazartesi günü Al-Riyadh karşısında elde edilen 1-0’lık galibiyette de forma giyememişti. Karşılaşma sırasında Al-Nassr taraftarları, 7. dakikada Ronaldo’nun adı ve 7 numarasının bulunduğu sarı pankartlar açarak tecrübeli futbolcuya destek gösterisinde bulundu.

Portekiz basınından A Bola ise Ronaldo’nun, kulübün Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından yürütülen yönetim anlayışından rahatsızlık duyduğu ve bu nedenle oynamayı tercih etmediği iddiasını gündeme taşıdı.

Lig yönetimi de ültimatom verdi.

Lig yönetimi de ültimatom verdi.

Suudi Pro Ligi yönetimi, BBC Sport’a verdiği demeçte Cristiano Ronaldo’nun kulübün gelişimi ve vizyonu açısından önemli bir figür olduğunu vurguladı. Ancak açıklamada, “Ne kadar büyük bir isim olursa olsun, hiçbir kişi kendi kulübünün üzerinde bir yetkiye sahip değildir” mesajı da özellikle dile getirildi.

Kazandığı başarı, kazandığı paralarla ters orantılı oldu.

Kazandığı başarı, kazandığı paralarla ters orantılı oldu.

Cristiano Ronaldo, Aralık 2022’de Manchester United’dan ayrılmasının ardından Al-Nassr’a imza atmış, yıllık 177 milyon sterlini bulan kazancıyla futbol tarihinin en yüksek ücretli oyuncusu unvanını elde etmişti. Kulüp, bu transferi kamuoyuna “tarih yazılıyor” ifadesiyle duyurmuştu.

Beş Ballon d’Or sahibi yıldız, Suudi Arabistan kariyerinde şimdiye dek yalnızca 2023’te Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası’nı müzesine koyabildi. Ronaldo, Haziran 2025’te ise Al-Nassr ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı.

BBC Sport’a konuşan kaynaklar, Portekizli oyuncunun huzursuzluğunun nedenlerinden birinin, eski Real Madrid’den takım arkadaşı Karim Benzema’nın lig lideri Al-Hilal’e transferi olduğunu öne sürüyor.

38 yaşındaki Fransız golcü, hafta içinde Al-Ittihad’dan Al-Hilal’e geçerken, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta Al-Okhdood karşısında alınan 6-0’lık galibiyete hat-trick yaparak damga vurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın