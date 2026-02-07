Al Nassr'da Ronaldo İki Maç Üst Üste Kadroya Giremedi: Ronaldo İçin Son Yaklaşıyor

Al-Nassr, Suudi Pro Ligi’nde cuma günü oynanan mücadelede Al-Ittihad’ı Sadio Mane ve Angelo Gabriel’in son bölümlerde kaydettiği gollerle 2-0 yenmeyi başardı. Cristiano Ronaldo ise bu karşılaşmada da maç kadrosunda yer almadı.

BBC’nin aktardığına göre 41 yaşındaki Portekizli yıldız, pazartesi günü Al-Riyadh karşısında elde edilen 1-0’lık galibiyette de forma giyememişti. Karşılaşma sırasında Al-Nassr taraftarları, 7. dakikada Ronaldo’nun adı ve 7 numarasının bulunduğu sarı pankartlar açarak tecrübeli futbolcuya destek gösterisinde bulundu.

Portekiz basınından A Bola ise Ronaldo’nun, kulübün Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından yürütülen yönetim anlayışından rahatsızlık duyduğu ve bu nedenle oynamayı tercih etmediği iddiasını gündeme taşıdı.