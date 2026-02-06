onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
AC Milan ve Inter Milan'ın Maçlarını Oynadığı San Siro Yıkılıyor

AC Milan ve Inter Milan'ın Maçlarını Oynadığı San Siro Yıkılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.02.2026 - 22:48

Milano’nun simge yapılarından San Siro, tarihindeki son büyük organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Milano–Cortina Kış Olimpiyatları’nın açılış töreni, birkaç yıl içinde yıkılması planlanan efsanevi statta düzenlenecek son uluslararası etkinlik olacak.

Yaklaşık 99 yıldır Inter ve Milan’a ev sahipliği yapan San Siro ile çevresindeki alan, geçen kasım ayında belediyeden satın alındı. İki kulüp, mevcut yapının yerine çağdaş bir stadyum inşa etmeyi planlıyor.

Bu dönüşümün amacı, İtalya’nın Türkiye ile birlikte düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için modern ve hazır bir futbol arenası oluşturmak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki takım farklı isimle stadı kullanıyor.

İki takım farklı isimle stadı kullanıyor.

Resmi kayıtlarda stadyumun adı, bulunduğu semtten gelen San Siro değil. Tesis, efsane futbolcu Giuseppe Meazza’nın vefatından birkaç ay sonra, 1980 yılında resmen Stadio Giuseppe Meazza adını aldı.

İtalya Milli Takımı’yla iki Dünya Kupası kazanan Meazza, kariyerinin büyük bölümünü Inter’de geçirmiş olsa da iki sezon Milan forması da giymişti. Bu adlandırma, taraftarlar arasında sembolik bir ayrım yarattı: Interliler stadyumu genellikle “Meazza” diye anarken, Milan taraftarları ve kamuoyunda “San Siro” ismi yaşamaya devam ediyor.

İngilizlerden esinlenildi.

İngilizlerden esinlenildi.

Ağustos 1925’te başlayan ve Eylül 1926’da tamamlanan inşaat süreci yalnızca 13 ay sürdü; bu yönüyle stadyum, bugün hâlâ kullanılan İtalya’daki en eski beşinci stat olma unvanını taşıyor.

Ne var ki ilk inşa edildiğindeki hali, bugünkü mimarisinden oldukça uzaktı. O dönem AC Milan’ın başkanı olan Piero Pirelli, İngiliz futbol kültüründen etkilenerek tesisi atletizm pisti olmadan, tamamen futbola adanmış bir yapı olarak tasarlattı.

Stadyumun tarihinde futbol dışı sıra dışı ayrıntılar da yer alıyor. Yakındaki hipodromun gereksinimleri nedeniyle tribün altındaki bazı bölümler soyunma odası olarak kullanılırken, diğer kısımlar uzun süre ahır ve yem deposu işlevi gördü.

Son halini 1990'da aldı.

Son halini 1990'da aldı.

1935’te belediyenin satın almasıyla kapasitesi 55 bine çıkan San Siro, 1947’de Inter’in taşınması ve 1955’te eklenen ikinci katla 80 binin üzerine ulaştı. 1990 Dünya Kupası öncesi yapılan büyük renovasyonla üçüncü kat ve silindirik kuleler eklenerek bugünkü ikonik görünümünü kazandı.

1926’da Inter–Milan maçıyla açılan stat; 1934 ve 1990 Dünya Kupaları, 1980 Avrupa Şampiyonası, boks ve ragbi karşılaşmaları ile Bob Marley, Madonna ve Rolling Stones konserlerine ev sahipliği yaptı. Yenileme belirsizlikleri nedeniyle UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalini statten aldı. Kış Olimpiyatları açılışı için kapasitenin 60 bine düşürülmesi planlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın