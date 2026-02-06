AC Milan ve Inter Milan'ın Maçlarını Oynadığı San Siro Yıkılıyor

Ağustos 1925’te başlayan ve Eylül 1926’da tamamlanan inşaat süreci yalnızca 13 ay sürdü; bu yönüyle stadyum, bugün hâlâ kullanılan İtalya’daki en eski beşinci stat olma unvanını taşıyor.

Ne var ki ilk inşa edildiğindeki hali, bugünkü mimarisinden oldukça uzaktı. O dönem AC Milan’ın başkanı olan Piero Pirelli, İngiliz futbol kültüründen etkilenerek tesisi atletizm pisti olmadan, tamamen futbola adanmış bir yapı olarak tasarlattı.

Stadyumun tarihinde futbol dışı sıra dışı ayrıntılar da yer alıyor. Yakındaki hipodromun gereksinimleri nedeniyle tribün altındaki bazı bölümler soyunma odası olarak kullanılırken, diğer kısımlar uzun süre ahır ve yem deposu işlevi gördü.