Cumhuriyet Başsavcısı Bankacılık Alanındaki Yeni Suça Karşı Vatandaşları Uyardı

Dolandırıcılık şebekelerinin “kısa sürede para kazanma”, “hesabını kirala” ya da “sadece para transferi yapacaksın” gibi masum görünen söylemlerle gençleri kandırdığını belirten Kara, bu yöntemle ele geçirilen banka hesaplarının çoğunlukla nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarında kullanıldığını söyledi. Kara, durum fark edildiğinde ise genellikle iş işten geçmiş olduğunu vurguladı.

Banka hesabı kiralamanın basit bir hata değil, ciddi bir suç olduğunun altını çizen Kara, bu eylemin yıllarca hapis ve yüksek adli para cezalarına yol açabileceğini ifade etti. “Bilmiyordum” savunmasının çoğu dosyada kabul edilmediğini belirten Kara, hesaba gelen parayı hemen başka bir yere aktarmanın da kişiyi sorumluluktan kurtarmadığını söyledi. Banka hesabının kişiye özel olduğunu ve üçüncü kişilere kullandırılamayacağını hatırlatan Kara, hesaba gelen paranın kaynağını sorgulamanın hesap sahibinin sorumluluğu olduğunu dile getirdi. Kara, “Kolay para diye bir şey yoktur. Banka kartı, IBAN ve mobil bankacılık bilgileri kesinlikle başkalarıyla paylaşılmamalıdır” uyarısında bulundu.