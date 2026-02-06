onedio
Cumhuriyet Başsavcısı Bankacılık Alanındaki Yeni Suça Karşı Vatandaşları Uyardı

06.02.2026 - 19:06

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, “hesabını ver, kazanç sağla” gibi vaatlerle gençlerin dolandırılmasına karşı uyarı yaptı. Başsavcı Kara, banka ve dijital hesaplarını başkalarına kullandıranların ciddi hapis ve para cezalarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

"Hesabını kullandır, kolay para kazan tuzağına düşmeyin"

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık vakalarına karşı kamuoyunu uyardı. Suç örgütlerinin özellikle gençleri hedef alarak “hesabını kullandır, kolay para kazan” vaadiyle tuzak kurduğunu belirten Kara, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilerin, dolandırıcılıktan haberdar olmadıklarını öne sürseler bile hukuki sorumluluktan kaçamadığını vurguladı. Bu kişilerin ciddi hapis cezaları ve yüksek adli para cezalarıyla karşılaşabildiğine dikkat çekildi.

Başsavcı Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında Başsavcılık koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yaklaşık 4 bin soruşturma dosyasının açıldığını ve bu süreçte çok sayıda operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti.

Suç örgütlerinin hedefinde üniversite öğrencileri var.

İnternet ve telefon üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında, banka hesaplarının kiralanması yoluyla haksız kazanç sağlanmasının öne çıktığını belirten Kara, suç örgütlerinin özellikle üniversite öğrencilerini hedef aldığını söyledi. “Banka hesabı kiralama” yöntemiyle işlenen suçlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Kara, bu tür tekliflerin gecikmeden adli mercilere bildirilmesi çağrısında bulundu. Hesaplarını başkalarının kullanımına açan kişilerin ise ağır yaptırımlarla karşılaşabileceğini ifade etti.

"Ben bilmiyordum" demek kabul edilmeyecek.

Dolandırıcılık şebekelerinin “kısa sürede para kazanma”, “hesabını kirala” ya da “sadece para transferi yapacaksın” gibi masum görünen söylemlerle gençleri kandırdığını belirten Kara, bu yöntemle ele geçirilen banka hesaplarının çoğunlukla nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarında kullanıldığını söyledi. Kara, durum fark edildiğinde ise genellikle iş işten geçmiş olduğunu vurguladı.

Banka hesabı kiralamanın basit bir hata değil, ciddi bir suç olduğunun altını çizen Kara, bu eylemin yıllarca hapis ve yüksek adli para cezalarına yol açabileceğini ifade etti. “Bilmiyordum” savunmasının çoğu dosyada kabul edilmediğini belirten Kara, hesaba gelen parayı hemen başka bir yere aktarmanın da kişiyi sorumluluktan kurtarmadığını söyledi. Banka hesabının kişiye özel olduğunu ve üçüncü kişilere kullandırılamayacağını hatırlatan Kara, hesaba gelen paranın kaynağını sorgulamanın hesap sahibinin sorumluluğu olduğunu dile getirdi. Kara, “Kolay para diye bir şey yoktur. Banka kartı, IBAN ve mobil bankacılık bilgileri kesinlikle başkalarıyla paylaşılmamalıdır” uyarısında bulundu.

