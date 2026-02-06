Uzmanlar Şifreler Konusunda Kullanıcıları Uyardı: Aynı Şifreyi Her Yerde Kullanmayın

Uzmanlar, dijital güvenlik açısından internet kullanıcılarının her platform için farklı şifreler oluşturması gerektiğini yıllardır dile getiriyor. Buna karşın Forbes’un aktardığına göre, kullanıcıların yüzde 70’ten fazlası halen birden çok sitede aynı parolayı tercih ediyor.

Her site için ayrı bir şifre belirlemek zahmetli görünse de bu alışkanlığın sürdürülmesi, zaman içinde ciddi güvenlik açıklarına ve veri ihlallerine yol açabiliyor.

