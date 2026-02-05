Trump'ın Gelişiyle Yükseleceği Konuşulan Bitcoin 70 Bin Doların Altına İndi

Stifel stratejisti Barry Bannister, çarşamba günü yayımladığı değerlendirmede, son 15 yıldaki ayı piyasası örneklerinin Bitcoin’in bu yıl 38 bin dolar seviyesine kadar gerileyebileceğine işaret ettiğini belirtti. Bu senaryo, kripto paranın tüm zamanların zirvesine kıyasla yaklaşık yüzde 70’lik bir değer kaybı anlamına geliyor. Bitcoin şu anda zaten rekor seviyesinin yüzde 47 altında işlem görüyor.

SynFutures Operasyon Direktörü Wenny Cai ise, geçen yıl yapay zekâ temasıyla güçlenen yatırım dalgasının artık piyasalar için aynı koruyucu etkiyi yaratmadığını vurgulayarak, yatırımcı odağının giderek artan politika belirsizliklerine kaydığını ifade etti.