Trump'ın Gelişiyle Yükseleceği Konuşulan Bitcoin 70 Bin Doların Altına İndi
Küresel belirsizliklerin artması ve Fed’in faiz indirimine dair beklentilerin zayıflaması, riskli varlıklardan kaçışı hızlandırdı. Bu süreçte Bitcoin 70 bin doların altına gerileyerek, Donald Trump’ın başkan seçilmesinden sonra elde ettiği kazançları sildi.
Kripto piyasasında baskı artıyor.
38 bin dolara inebilir.
Düşüşü yavaşlatacak organik bir durum yok.
