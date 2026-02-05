onedio
Trump'ın Gelişiyle Yükseleceği Konuşulan Bitcoin 70 Bin Doların Altına İndi

05.02.2026 - 22:55

Küresel belirsizliklerin artması ve Fed’in faiz indirimine dair beklentilerin zayıflaması, riskli varlıklardan kaçışı hızlandırdı. Bu süreçte Bitcoin 70 bin doların altına gerileyerek, Donald Trump’ın başkan seçilmesinden sonra elde ettiği kazançları sildi.

Kripto piyasasında baskı artıyor.

Teknoloji hisselerinde başlayan sert satışların kripto varlıklara da yayılmasıyla Bitcoin perşembe günü 70 bin doların altına indi. Fiyat, yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesine gerilerken kripto piyasası genelinde baskı güçlendi.

Dow Jones Market Data verilerine göre Bitcoin 66.911 doları görerek son 24 saatte yüzde 9,6 değer kaybetti ve 6 Kasım 2024’ten bu yana en düşük düzeye indi. CoinDesk’e göre Ethereum yüzde 9,8 düşüşle 1.939 dolara gerilerken, XRP’deki kayıp yüzde 17’ye ulaştı.

Barron’s’un aktardığına göre bu tablo, yapay zekâ odaklı büyük teknoloji şirketlerinin öncülük ettiği ABD borsalarındaki sert gerilemenin ardından ortaya çıktı.

38 bin dolara inebilir.

Stifel stratejisti Barry Bannister, çarşamba günü yayımladığı değerlendirmede, son 15 yıldaki ayı piyasası örneklerinin Bitcoin’in bu yıl 38 bin dolar seviyesine kadar gerileyebileceğine işaret ettiğini belirtti. Bu senaryo, kripto paranın tüm zamanların zirvesine kıyasla yaklaşık yüzde 70’lik bir değer kaybı anlamına geliyor. Bitcoin şu anda zaten rekor seviyesinin yüzde 47 altında işlem görüyor.

SynFutures Operasyon Direktörü Wenny Cai ise, geçen yıl yapay zekâ temasıyla güçlenen yatırım dalgasının artık piyasalar için aynı koruyucu etkiyi yaratmadığını vurgulayarak, yatırımcı odağının giderek artan politika belirsizliklerine kaydığını ifade etti.

Düşüşü yavaşlatacak organik bir durum yok.

Cai, sermayenin giderek geleneksel güvenli limanlara yöneldiğini, altının da yeniden riskten kaçışın en güçlü göstergesi haline geldiğini söyledi. Geçen haftanın sonundaki kayıpların ardından değerli metaller salı günü toparlanma sinyali verirken, kripto varlıklar aynı ölçüde bir destek bulamadı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’e, Hazine’nin Bitcoin’i destekleme ya da bankalara kripto para alımı yönünde talimat verme yetkisi olup olmadığı soruldu. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde yaptığı açıklamada Bessent, böyle bir yetkisinin bulunmadığını ifade etti.

Bu arada 2008–2009 küresel finans krizini önceden öngörmesiyle bilinen “Big Short” yatırımcısı Michael Burry, pazartesi günü Substack’te yayımladığı değerlendirmede, Bitcoin’deki gerilemeyi yavaşlatacak ya da tersine çevirecek güçlü ve doğal bir kullanım dinamiği bulunmadığı uyarısında bulundu.

